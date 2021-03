Người từng tiêm vaccine AstraZeneca ở Na Uy bị đông máu

Trước động thái của Đan Mạch và Na Uy, Áo đã ngừng tiêm vaccine AstraZeneca trong khi điều tra một ca tử vong do rối loạn đông máu và một ca do thuyên tắc phổi. Dù vậy, EMA hôm 11/3 cho biết lợi ích của vaccine vượt trội so với rủi ro và có thể tiếp tục được sử dụng.

Công ty dược AstraZeneca ngày 12/3 khẳng định vaccine Covid-19 của họ an toàn. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/3 cho biết Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vaccine của WHO đang "xem xét một cách có hệ thống dấu hiệu an toàn và đánh giá cẩn thận các báo cáo hiện tại về vaccine của AstraZeneca".

Tính đến 10/3, khoảng 5 triệu người ở châu Âu đã được tiêm loại vaccine này. Châu Âu đang chật vật đẩy nhanh triển khai vaccine sau khi Pfizer và AstraZeneca chậm trễ giao hàng, trong khi biến thể nCoV dễ lây lan hơn đang khiến các nước như Italy và Pháp phải áp hạn chế phòng dịch mới.