Ấn Độ đánh giá tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca

Ấn Độ sẽ đánh giá sâu hơn về tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca vào tuần tới, sau những lo ngại từ châu Âu.

"Chúng tôi sẽ xem xét tất cả trường hợp phản ứng xấu, đặc biệt là những vấn đề nghiêm trọng như tử vong và nhập viện. Chúng tôi sẽ phản hồi lại nếu tìm ra bất cứ điều gì đáng lo ngại", N.K. Arora, thành viên nhóm chuyên trách Covid-19 quốc gia của Ấn Độ, hôm nay cho biết.

Các lọ vaccine Covid-19 của AstraZeneca tại Brest, Pháp, hôm 12/3. Ảnh: AFP.

Ấn Độ đã tiêm ít nhất 28 triệu mũi trong chương trình tiêm chủng Covid-19 quy mô lớn, hầu hết là vaccine của hãng dược phẩm Anh - Thụy Điển AstraZeneca được sản xuất tại Viện Huyết thanh Ấn Độ. New Delhi còn tặng và cho phép xuất khẩu hàng triệu liều tới khoảng 70 quốc gia trong vài tuần qua, như một phần của chính sách ngoại giao vaccine.

Động thái được Ấn Độ đưa ra sau khi nhiều nước châu Âu quyết định dừng tiêm vaccine AstraZeneca như một biện pháp phòng ngừa, do ghi nhận một số người bị "thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch" sau tiêm.

Tuy nhiên, Arora cho hay "chưa có vấn đề đáng lo ngại nào ngay lúc này, bởi số trường hợp xuất hiện phản ứng xấu tại Ấn Độ vô cùng thấp", nói thêm rằng họ đang xem xét lại những trường hợp này để xem liệu có bất kỳ vấn đề nào về đông máu hay không.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đang điều tra các thông tin về hiện tượng đông máu sau khi tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca. "Ngay sau khi hiểu rõ vấn đề, những phát hiện và bất kỳ thay đổi nào trong khuyến nghị hiện tại của chúng tôi sẽ được thông báo tới công chúng ngay lập tức", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay. Trước đó, phát ngôn viên WHO nói rằng "không có dấu hiệu cho thấy phải ngừng tiêm" loại vaccine này.

Ít nhất hai triệu người tại Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, đã được tiêm vaccine Covid-19 chỉ riêng trong ngày 12/3, giữa lúc số ca nhiễm nCoV đang gia tăng ở nhiều bang sau vài tuần giảm. Bang Maharashtra ở phía tây đã áp đặt các lệnh hạn chế mới và phong tỏa thành phố Nagpur một tuần do mức tăng đột biến gần đây. Một số nơi khác cũng yêu cầu hạn chế di chuyển và tụ tập đông người.

