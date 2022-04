Người thân khuyên Will Smith điều trị tâm lý

Gia đình và bạn bè khuyên Will Smith đi điều trị tâm lý sau ồn ào đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022.

Ngày 5/4, nguồn tin thân cận của gia đình Will Smith tiết lộ với Fox News: "Nhiều bạn bè âm thầm nhắn tin động viên và hỏi thăm anh ấy. Một số cho rằng hành động bạo lực của Smith biểu hiện cho sự giận dữ có sẵn bên trong. Họ khuyên Smith nghỉ diễn xuất một thời gian, đi điều trị tâm lý và giải quyết các vấn đề cá nhân".

Will Smith tại buổi tiệc sau lễ trao giải Oscar 2022. Ảnh: AP

Một nguồn tin khác của ET cho biết người thân dành nhiều thời gian bên Will Smith trong giai đoạn khó khăn. "Họ cùng cố gắng và đoàn kết để vượt qua thử thách này. Gia đình Smith là một tập thể vững mạnh, khăng khít và ủng hộ anh ấy tuyệt đối".

Jada Pinkett ước chồng không đánh người nhưng không trách Smith. Trên trang cá nhân, cô viết: "Đây là thời điểm cho sự chữa lành và tôi ở đây vì điều đó". Con gái Willow của hai người cũng lên tiếng ủng hộ cha: "Ý nghĩa của cuộc sống sẽ được tìm thấy trong thử thách".

Ồn ào giữa gia đình Will Smith - tài tử nhận giải Nam chính xuất sắc - và Chris Rock trở thành chủ đề được quan tâm nhất Oscar 2022. Anh lên sân khấu đánh danh hài vì đùa giỡn kiểu đầu trọc của vợ mình. Sau sự kiện, các cụm từ liên quan sự việc lên top thịnh hành mạng xã hội. Will Smith đã xin lỗi đồng nghiệp trên trang cá nhân, rút khỏi Viện Hàn lâm. Phía Chris Rock từ chối tố cáo diễn viên tội hành hung.

Will Smith xin lỗi Chris Rock Will Smith khóc khi nhận giải Oscar 2022. Video: ABC

Hôm 1/4, Smith nộp đơn xin rời khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ và được chấp thuận. Tài tử cũng cho biết sẵn sàng nhận các hình phạt của ban tổ chức Oscar. Các lãnh đạo Viện cho biết cần thời gian điều tra thêm về sự việc trước khi ra quyết định cuối. Buổi họp tiếp theo của tổ chức về vấn đề này dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4.

Hình phạt dự kiến với diễn viên có thể gồm thu hồi tượng vàng. Giải thưởng hôm 28/3 là lần đầu Smith thắng Oscar. Trước đó, tài tử hai lần được đề cử với các phim Ali (2001) và The Pursuit of Happyness(2006).

Sự nghiệp của Will Smith bị ảnh hưởng sau lễ trao giải. Một số nhà sản xuất cho biết sẽ ngừng hợp tác với anh. Mới đây, hai dự án Fast and Loose và Bad Boys 4 của Smith bị hoãn sản xuất nhưng chưa rõ lý do. Theo Hollywood Reporter, một số dự án khác của tài tử cũng có thể phải thay đổi kế hoạch.

Phương Mai (theo Fox News, ET)