Vợ Will Smith ước chồng không đánh Chris Rock

Jada Pinkett không giận Will Smith nhưng ước chồng không đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022.

Ngày 4/4, nguồn tin thân cận của cặp sao nói với US Weekly: "Đó là một khoảnh khắc nóng nảy và Will Smith đã phản ứng thái quá. Vợ chồng họ hiểu điều đó. Jada Pinkett không phải mẫu phụ nữ cần người khác bảo vệ mình. Will Smith không cần có hành động như vậy. Cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ, có chính kiến và có thể tự giải quyết các việc riêng. Tuy nhiên, Jada luôn đứng về phía chồng. Cô ấy không giận Will Smith nhưng ước anh ấy không hành động bạo lực như vậy".

Vợ chồng Will Smith tại lễ trao giải Oscar 2022.

Ồn ào giữa gia đình Will Smith - tài tử nhận giải Nam chính xuất sắc - và Chris Rock trở thành chủ đề được quan tâm nhất Oscar 2022. Anh lên sân khấu đánh danh hài vì đùa giỡn kiểu đầu trọc của vợ mình. Sau sự kiện, các cụm từ liên quan đến sự việc lên top thịnh hành mạng xã hội. Will Smith đã xin lỗi đồng nghiệp trên trang cá nhân, rút khỏi Viện Hàn lâm. Phía Chris Rock từ chối tố cáo diễn viên tội hành hung.

Sự nghiệp của Will Smith bị ảnh hưởng sau lễ trao giải. Một số nhà sản xuất cho biết sẽ ngừng hợp tác với anh. Mới đây, hai dự án Fast and Loose và Bad Boys 4 của Smith bị hoãn sản xuất nhưng chưa rõ lý do. Theo Hollywood Reporter, một số dự án khác của tài tử cũng có thể phải thay đổi kế hoạch sau vụ ồn ào.

Sau sự việc, Jada Pinkett không trực tiếp lên tiếng. Cô đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Đây là thời điểm cho sự chữa lành và tôi ở đây vì điều đó". Hồi đầu năm, Pinkett từng viết về căn bệnh rụng tóc vùng của cô trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết đã suy nghĩ tích cực hơn về căn bệnh. Cô cũng dự định làm một vương miện bằng đá quý để trang trí trên đầu.

Will Smith là người ủng hộ quyết định cạo đầu của vợ. "Anh ấy yêu kiểu tóc mới của tôi. Tôi rất mừng vì mình đã làm vậy. Tôi cảm thấy kết nối với chính bản thân hơn. Sau khi cạo đầu, tôi không còn lo lắng và bận tâm với căn bệnh nữa", Pinkett nói trên chương trình Red Table Talk hồi tháng 9/2021.

Jada Pinkett Smith sinh năm 1971, lớn lên ở Baltimore. Cô trở nên nổi tiếng sau vai diễn trong phim hài hành động A Low Down Dirty Shame năm 1994 của Keenen Ivory Wayans. Các bộ phim nổi tiếng của cô là The Nutty Professor, Set It Off, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions... Nữ diễn viên người Mỹ kết hôn Will Smith năm 1997 sau khi quen trên trường quay The Fresh Prince of Bel-Air. Hai con của họ - Jaden Smith và Willow Smith - đều nối nghiệp cha mẹ trong ngành giải trí.

