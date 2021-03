Người phụ nữ 65 tuổi tiêm thử nghiệm Nanocovax

Hà NộiBà Lan, 65 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng tới điểm tiêm thử nghiệm Nanocovax sáng 25/3.

"Cờ đỏ sao vàng là màu áo của nhóm thiện nguyện tôi đang tham gia. Khi mặc chiếc áo này, tôi thấy mình có động lực và quyết tâm tham gia thử nghiệm hơn", bà nói.

Bà Lan là một trong 18 người tiêm liều thứ hai của giai đoạn hai thử nghiệm Nanocovax sáng 25/3. Tổng cộng 26 người đã đủ điều kiện để tiêm trong ngày 25/3. Họ tuổi từ 12 đến 75, được tiêm mũi đầu tiên hôm 26/2.

Sau khi khai báo y tế, bà Lan được khám sàng lọc, thử máu, thử nước tiểu, siêu âm, đo tim. Đúng 10h sáng, bà được tiêm vaccine Covid-19. Sau tiêm, bà được theo dõi khoảng một tiếng tại viện.

Bà Lan cho biết có bệnh nền cao huyết áp, đang điều trị bằng thuốc, song cảm thấy bản thân có đủ sức khỏe để tham gia thử nghiệm. Sau tiêm, bà không bị sốt, đau mỏi. Vì vậy, bà cảm thấy rất yên tâm với vaccine Nanocovax.

Ban đầu, bà giấu gia đình để đi đăng ký tham gia tiêm thử vaccine vì sợ các con ngăn cản. Sau đó, bà đã nói chuyện cùng gia đình và được mọi người ủng hộ tham gia. Chồng bà dự định tham gia thử nghiệm vào giai đoạn 3.

"Lúc đi tiêm về, mọi người hỏi song tôi chỉ cảm thấy rất bình thường nên đợt này lại tiếp tục. Hiện tại tôi cảm thấy sức khỏe ổn lắm", bà cho biết.

Theo bà Lan, việc trở thành tình nguyện viên tức là hiểu thử nghiệm rất tốt và có lợi cho xã hội. "Hơn nữa, tôi thấy những người trước đã thử nghiệm đều không có vấn đề gì đến sức khỏe. Chúng ta cứ tham gia thử nghiệm, để khi sản xuất được vaccine, mọi người yên tâm sử dụng", bà nói.

Tiêm vaccine Nanocovax cho người tình nguyện tại Học viện Quân y sáng 25/3. Ảnh: Chi Lê.

Đại diện nhóm nghiên cứu, Học viện Quân y, cho biết một số ít các tình nguyện viên xuất hiện phản ứng phụ sau tiêm mũi một. Các phản ứng gồm đau nhẹ sau tiêm, đau cơ, khớp, mệt mỏi, huyết áp tăng nhẹ... Đây là phản ứng hoàn toàn bình thường, không cần hầu can thiệp bằng thuốc.

18 người tiêm sáng 25/3 có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện bất thường. Mỗi tình nguyện viên đều được đặt ven ở tay nhằm đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine, nếu gặp bất cứ vấn đề gì đều có thể can thiệp được ngay.

Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết có thể đánh giá vaccine an toàn sau nghiên cứu giai đoạn một. Kết quả đánh giá cho thấy kháng thể ở liều hai tăng mạnh hơn liều một. Bảy ngày sau tiêm liều 2, kháng thể truyền tải qua huyết thanh gần như 100%.

"Tính sinh miễn dịch của các tình nguyện viên sau tiêm sẽ tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá", đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Nanocovax là vaccine Covid-19 do Công ty Nanogen nghiên cứu, phát triển. Vaccine được đưa vào thử nghiệm lâm sàng từ giữa tháng 12/2020, phải trải qua ba giai đoạn.

Giai đoạn một có 60 người tình nguyện, tuổi từ 18 đến 50, chia làm ba nhóm thử nghiệm ba mức liều gồm 25, 50 và 75 mcg. Mục tiêu của giai đoạn này là nhằm đánh giá mức độ an toàn và một phần tính sinh miễn dịch của vaccine. Đánh giá sơ bộ của Học viện Quân y cho thấy vaccine Nanocovax sinh miễn dịch tốt sau khi phân tích mẫu máu của các tình nguyện viên vào ngày 7, ngày 28, 35 và 56 sau khi tiêm liều một ở giai đoạn một.

Giai đoạn hai thử nghiệm trên 560 người ở độ tuổi 18-75, một số có bệnh lý nền. Tình nguyện viên được lấy mẫu máu để đánh giá miễn dịch vào ngày 28, 35, 42 , 3 tháng và 6 tháng sau khi tiêm liều một.

Thử nghiệm giai đoạn hai được triển khai ở hai địa điểm là Hà Nội và huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ở giai đoạn này, nhóm nghiên cứu sẽ đánh giá các chỉ số miễn dịch kỹ hơn để kiểm tra khả năng đáp ứng của vaccine. Thử nghiệm được thiết kế mù đôi, ngẫu nhiên và có so sánh giả dược, nhằm đánh giá an toàn và đáp ứng miễn dịch của ba liều vaccine 25, 50 và 75 mcg. Sau đó, nhóm nghiên cứu sẽ chọn mức liều có khả năng sinh miễn dịch tốt nhất để đưa vào thử nghiệm giai đoạn ba.

Giai đoạn ba dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2021 đến 2/2022, tiến hành trên 1.500 đến 3.000 người từ 12 đến 75 tuổi. Giai đoạn này dự kiến thực hiện ở nước ngoài có vùng dịch tễ nhằm tiếp tục đánh giá tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ của vaccine.

Chi Lê