'Người liều mạng mới bỏ việc để khởi nghiệp'

Không ai cấm bạn vừa làm thuê vừa làm chủ, việc bỏ hẳn công việc ổn định đang có để khởi nghiệp là một sự phiêu lưu, liều mạng.

"Bao nhiêu tiền mới đủ cho bạn khởi nghiệp?", độc giả Jennifer Nguyen giải thích thêm về khoản tiền dự trữ cần thiết để khởi nghiệp an toàn:"Số tiền dành ra đó là để đủ nuôi bản thân và gia đình với mức tối thiểu trong sáu tháng đến một năm khi trong quá trình kinh doanh. Bạn tuyệt nhiên không đụng đến số tiền này. Nếu may mắn có lãi, bạn cũng vẫn sử dụng số tiền này để sống vì trong giai đoạn đầu, không ai có thể đoán được những gì xảy ra với những tháng kế tiếp. Có thể tháng này có khách hàng, nhưng tháng sau do yếu tố nào đó không có khách hàng, nếu may mắn có lãi trong tháng này thì số lợi tức đó nên tái đầu tư vào kinh doanh.

Khởi nghiệp hay đi làm thuê, điều sau cùng cũng là để tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và sau đó là cộng đồng, xã hội. Nhiều người vì quá ham muốn khởi nghiệp hoặc muốn đi theo con đường nhanh, nên đã đưa gia đình, họ hàng và bạn bè vào vòng xoáy rủi ro mà chính mình tạo ra. Tôi thấy nhiều người lấy tiền dưỡng già của cha mẹ đi khởi nghiệp hoặc vay mượn họ hàng, đến lúc không thể trả nên mất tình cảm. Nhiều người vì khởi nghiệp mà vướng vào lao lý khi vay mượn quá nhiều không có tiền trả, trở thành lừa đảo. Do đó, tôi tái khẳng định số tiền tích trữ sáu tháng tháng đến một năm nhằm tránh đưa hôn nhân hoặc quan hệ gia đình, họ hàng vào bế tắc. Quan trọng nhất, bạn sẽ làm việc tốt hơn và hiệu quả hơn khi trong đầu không bị các câu hỏi "tháng sau sống cách nào?" hoặc "tháng sau tiền đâu cho con đi học?"...

Với góc nhìn khác, bạn đọc Hoi lại cho rằng người khởi nghiệp thành công luôn phải tách bạch hai khoản tiền dành cho kinh doanh và gia đình thay vì lo dự trữ khoản phòng thân: "Người khởi nghiệp mà còn lo đến bữa ăn trong sáu tháng hay một năm thì tốt nhất nên kiếm việc làm ổn định mà sống. Vòng quay tài chính trong kinh doanh như tiền nhập, xuất, thuê mua mặt bằng, phương tiện, tiền quảng cáo, đầu tư mối quan hệ, trả lương... là rất lớn so với khoản tiền cần để "đủ sống" trong sáu tháng hay một năm. Vì vậy cái tiền đủ sống đó trong thực tế rất ít người khởi nghiệp nào còn đầu óc mà nghĩ đến nữa. Nếu đã phải nghĩ đến thì có nghĩa là sắp phá sản. Người kinh doanh tức người khởi nghiệp thành công luôn rõ ràng tiền kinh doanh và tiền gia đình, họ cũng nhận một phần coi như lương để sống như mọi người, có điều họ luôn làm chủ dòng tiền".

Trong khi đó, độc giả Lampqhcm lại nếu quan điểm không nên nghỉ công việc làm thuê hoàn toàn, tự cắt một khoản thu cố định, trước khi bước chân vào khởi nghiệp: "Khởi nghiệp là đầu tư và trực tiếp điều hành kinh doanh, tức là tạo ra một doanh nghiệp nhỏ với quy mô ban đầu khoảng vài chục người. Muốn đầu tư, bạn phải có vốn tích lũy từ khoản dư thu nhập hàng tháng. Khởi nghiệp thất bại, bạn mất số vốn đó chứ thu nhập (dùng để tích lũy ra vốn ấy) không hề mất. Việc 'đập nồi, dìm thuyền', bán hết gia sản, bỏ hết thu nhập ổn định đang có để đầu tư mà không để lại đường lui là một sai lầm. Không ai lại liều mạng như vậy cả.

Đầu tư kinh doanh luôn đi kèm rủi ro, người ta chỉ bỏ khoản thu nhập ổn định ấy khi lợi nhuận kinh doanh riêng đã bắt đầu lớn hơn thu nhập. Làm gì cũng phải từ từ, chẳng ai cấm bạn vừa làm thuê vừa làm chủ cả. Đang làm thuê ổn định, nay lại bỏ hết để nhảy luôn qua làm chủ, là cực kỳ phiêu lưu. Làm chủ phải có tài quản lý, biết đọc sổ sách giấy tờ, biết chỉ đạo từ xa qua phương tiện liên lạc, dù bạn không có mặt ở đó công việc vẫn chạy... Người ta có thể làm chủ một lúc nhiều công ty khác nhau là nhờ vậy. Còn làm chủ nhưng việc gì cũng nhúng tay vào thì thà đi làm thuê cho khỏe".

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.

Thành Lê tổng hợp