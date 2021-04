'Người hùng' lái máy xúc kể quá trình múc đất cứu tàu Ever Given

Ai CậpAbdelgawad được ca ngợi như "người hùng" khi miệt mài điều khiển chiếc máy xúc múc khối đất cát khổng lồ cứu tàu Ever Given khỏi mắc kẹt.

Hình ảnh chiếc máy xúc nhỏ bé do Abdallah Abdelgawad điều khiển múc bùn cát bên dưới siêu tàu container Ever Given, bị mắc cạn hôm 23/3 và chắn ngang kênh đào Suez, trở thành nguyên liệu chế ảnh và được chia sẻ hàng triệu lần trên các nền tảng xã hội.

Abdelgawad hàng tháng kiếm được 190 USD với công việc lái máy xúc. Tuy nhiên, anh giờ trở thành anh hùng đối với gia đình và cả Ai Cập khi hoàn thành sứ mệnh gần như bất khả thi mà anh có thể trả giả bằng cả mạng sống nếu sai lầm xảy ra.

Vào 7h sáng 23/3 (12h giờ Hà Nội), Abdelgawad vào ca làm việc tại kênh đào Suez như mọi ngày, song mọi cánh cổng vào nơi làm việc đều bị đóng chặt và không ai được vào. "Tôi hỏi một người lính và anh ta nói rằng có một con tàu đang chặn kênh", tài xế máy xúc 26 tuổi nói.

Máy xúc do Abdallah Abdelgawad điều khiển đào bùn cát xung quanh mũi tàu Ever Given ngày 23/3. Ảnh: Facebook/Abdallah Abdelgawad.

Abdelgawad cùng các đồng nghiệp trở lại khu trọ của công nhân tại al-Arbain, cách nơi làm việc khoảng 30 phút đi xe. Một tiếng sau, quản lý gọi cho Abdelgawad và yêu cầu anh gấp rút đi tới bờ phía đông của kênh đào Suez. Một chiếc xe của Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) chờ sẵn ngoài cửa.

"Tôi nói với quản lý rằng bị từ chối cho vào khu vực làm việc trước đó vì một con tàu đang chắn ngang kênh đào. Quản lý nói rằng tôi sẽ đến nơi làm việc vì chính con tàu đấy", Abdelgawad nói. "Chúng tôi tới vị trí, nơi người ta chuyển máy xúc lên xe tải để đưa nó tới gần mũi tàu nhất có thể. Chúng tôi đi 1,5 km, tim tôi bắt đầu đập mạnh".

"Các kỹ sư của SCA giải thích tình hình. Song với kinh nghiệm 8 năm làm việc tại kênh đào, tôi nhận ra rằng mũi tàu kẹt trong lớp bùn cát bên dưới và phải đào sâu cả hai phía để giải phóng nó", Abdelgawad cho biết.

Theo phương án giải cứu, máy xúc sẽ phải đào sâu tới 15 m để giải phóng mũi tàu Ever Given, trong khi các tàu nạo vét hút bùn cát bên dưới để con tàu nổi lại. Khi nó bắt đầu nổi lại, các tàu kéo sẽ cố gắng đưa nó ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Abdelgawad một mình đào số bùn cát bên dưới con tàu khổng lồ. Anh làm việc không ngừng nghỉ tới chiều 24/3, khi có người khác tới thay. Suốt 5 hôm, Abdelgawad chỉ được nghỉ 3-4 tiếng mỗi ngày, khi các nhóm chuyên gia địa phương và quốc tế nỗ lực giải thoát Ever Given và khơi thông tuyến đường biển quan trọng bậc nhất thế giới.

Abdelgawad chụp ảnh trước một chiếc máy xúc. Ảnh: Facebook/Abdallah Abdelgawad.

"Khi vào máy xúc và nhìn lên, tôi thấy con tàu như một tòa nhà cao tầng. Tôi khởi động động cơ, nghe thấy nhịp tim mình khi bắt đầu điều khiển gầu xúc. Mọi người quanh tôi đều lo lắng vì vị trí ngay bên dưới con tàu rất nguy hiểm", Abdelgawad nói.

Mũi tàu Ever Given khi đó kẹt ở bờ đông kênh đào Suez còn đuôi tàu tựa vào bờ tây, một sự cố chưa từng xảy ra trong lịch sử hơn 150 năm vận hành của con kênh.

"Tất nhiên là tôi sợ, nhưng không phải nỗi sợ khiến tôi lùi bước. Điều tôi nghĩ đến là việc bố tôi chỉ có mình tôi là con trai, còn lại là hai chị em gái. Nếu điều gì tồi tệ xảy ra, gia đình tôi sẽ phải chịu khổ", Abdelgawad nói.

"Lớp bùn cát không chỉ vỡ thành từng mảng trên bề mặt mà còn ở dưới. Nếu con tàu khổng lồ này nghiêng đến độ nào đó, nó sẽ đè bẹp tôi và chiếc máy xúc. Tôi thậm chí sẽ không chứng kiến điều đấy và chẳng còn cơ hội thoát thân", Abdelgawad nói. "Tôi tự nhủ đây là nhiệm vụ của mình, cảm thấy không kém gì người lính trong trận chiến".

Nỗi sợ hãi bao trùm cả gia đình Abdelgawad, họ gọi điện liên tục cho tài xế máy xúc mỗi ngày để đảm bảo anh vẫn bình yên. Trên mạng xã hội, ảnh chiếc máy xúc đơn độc giải cứu tàu Ever Given trở thành cảm hứng cho nhiều người chế giễu.

"Họ đăng trên mạng xã hội những điều như 'con kiến và con voi' để chế nhạo chiếc máy xúc và tôi. Lúc đầu tôi thấy rất buồn, nhưng tôi quên toàn bộ điều đó khi con tàu cuối cùng cũng được giải thoát", Abdelgawad nói. "Đến ngày 29/3, toàn thân tôi rã rời vì mệt mỏi. Nhưng con tàu cuối cùng cũng được giải phóng và chúng tôi quay được khoảnh khắc nó nhúc nhích".

"Tôi đăng video đó lên trang Facebook của mình và viết rằng thành tích này có được nhờ vai trò trọng yếu của chiếc máy xúc tí hon do tôi lái. Tôi thấy như thể mình giành chiến thắng trong một cuộc chiến", Abdelgawad cho biết.

Cuộc đua với siêu trăng giải phóng kênh đào Suez Cuộc đua với siêu trăng giải phóng kênh đào Suez. Video: Reuters.

Abdelgawad được chào đón như một người hùng khi trở về ngôi làng nhỏ Danjwan, nằm ở ngoại ô thành phố Shirbin thuộc tỉnh Daqhaliyah. Dân làng hò hét khi gặp Abdelgawad và tổ chức ăn mừng.

"Tôi biết rằng mình đã làm được điều gì đó to lớn cho đất nước. Khi mọi người tập trung xung quanh, tôi cảm thấy tự hào. Bố nói với tôi rằng 'ta tự hào vì con'. Điện thoại của tôi đổ chuông liên tục, tôi muốn ngủ nhưng không thể", Abdelgawad nói. "Cuộc sống của tôi thay đổi sau những bức ảnh chế đó".

Dù những bức ảnh chế khiến Abdelgawad trở nên nổi tiếng, anh vẫn nhắn nhủ những người từng cười cợt mình rằng "đừng chế nhạo những kẻ yếu đuối hay coi thường họ".

"Chiếc máy xúc nhỏ bé đóng vai trò to lớn trong việc di chuyển con tàu với kích thước lớn gấp 500 lần nó. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì mình đã làm. Tôi hy vọng các bạn cũng tự hào vì tôi", Abdelgawad nói.

Nguyễn Tiến (Theo National News)