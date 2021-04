Chủ tàu Ever Given kiện công ty vận hành

Chủ sở hữu tàu container Ever Given khởi kiện tập đoàn hàng hải vận hành con tàu sau sự cố mắc cạn làm tê liệt kênh đào Suez.

Đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Cấp cao London hôm 1/4, đề cập tới "sự cố mắc cạn của tàu Ever Given tại kênh đào Suez, Ai Cập, hôm 23/3". Bên bị kiện gồm công ty vận hành tàu Evergreen Marine Corp và "tất cả những người đang yêu cầu bồi thường hoặc có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại"

Tàu Ever Given thuộc sở hữu của Luster Maritime và Higaki Sangyo Kaisha, hai công ty có trụ sở tại Nhật Bản. Tàu đang được Evergreen Marine Corp, một công ty vận tải container hàng hải của Đài Loan, thuê.

Con tàu khổng lồ Ever Given hôm 23/3 gặp bão cát khi đi qua kênh đào Suez, đâm chéo vào bờ phải của kênh và mắc cạn, nằm chắn ngang tuyến hàng hải huyết mạch, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào tê liệt.

Tàu Ever Given nổi trở lại trên kênh đào Suez hôm 29/3. Ảnh: Reuters.

Loạt tàu kéo, phương tiện nạo vét và máy xúc đã làm việc liên tục để múc đất đá, kéo Ever Given khỏi mắc cạn. Nỗ lực này thành công vào hôm 29/3, khi thủy triều đạt đỉnh, giúp siêu tàu hàng nổi lên và tiếp tục di chuyển.

Sau khi được giải cứu, tàu Ever Given đang neo đậu tại Hồ Great Bitter gần đó để kiểm tra kỹ thuật cũng như phục vụ công tác điều tra. Các điều tra viên không loại trừ yếu tố sai sót của con người đã dẫn đến sự cố này.

Các chuyên gia ước tính số hàng hóa mắc kẹt tại kênh đào có thể lên tới 9,6 tỷ USD, trong khi công ty bảo hiểm Đức Allianz nhận định thương mại toàn cầu có thể thiệt hại khoảng 6-10 tỷ USD trong một tuần Ever Given mắc kẹt.

Giới chức Ai Cập hôm 31/3 cho biết có thể yêu cầu bồi thường hơn một tỷ USD vì đã giúp giải cứu siêu tàu Ever Given khỏi kênh đào Suez. Khoản bồi thường dựa trên thiệt hại về doanh thu ở kênh Suez, chi phí thiết bị, máy móc, cũng như tiền công cho 800 nhân viên cứu hộ tham gia giải cứu tàu Ever Given.

Cuộc đua với siêu trăng giải phóng kênh đào Suez Cuộc đua với siêu trăng giải tỏa kênh Suez. Video: Reuters, NextAnimation.

Ngọc Ánh (Theo Business Insider)