Tàu container gặp nạn, bịt kín kênh đào Suez

Tàu chở hàng Ever Given treo cờ Panam, dài tới 400 m, bị mắc kẹt và chắn ngang kênh đào Suez, khiến cả tuyến hàng hải trọng yếu tê liệt.

Tàu container cỡ lớn Ever Given, tổng trọng tải 219.079 tấn, sáng 24/3 di chuyển từ Biển Đỏ qua kênh đào Suez tới Địa Trung Hải thì bất ngờ gặp sự cố. Con tàu treo cờ Panama này đâm chéo vào bờ kênh đào và mắc cạn trên bờ cát.

Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào phải tạm dừng.

Tàu chở hàng Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez hôm 24/3. Ảnh: Twitter/Marcel Dirsus.

Tàu Ever Given trước đó đã ghé qua Tanjung Pelepas, Malaysia, và đang trên đường đến Rotterdam, Hà Lan. Hải trình này dự kiến kết thúc trong khoảng một tuần, cho tới khi xảy ra sự cố mắc kẹt.

Evergreen Marine Corp, công ty vận tải điều hành Ever Given, cho biết con tàu đã gặp trục trặc do gió lớn khi tiến vào kênh đào Suez, song không có container nào bị chìm.

Một quan chức Ai Cập giấu tên cũng cho rằng tàu chở hàng Ever Given gặp nạn vì gió lớn. Các nhà dự báo thời tiết Ai Cập cho biết gió lớn và bão cát đã hoành hành khu vực kênh đào Suez hôm 23/3, với sức gió lên tới 50 km/h.

"Toàn bộ thủy thủ đoàn trên Ever Given vẫn an toàn. Không có báo cáo về thương tích hay gây ô nhiễm trên kênh đào", Bernhard Schulte Shipmanagemen, công ty quản lý Ever Given, cho biết.

Vị trí kênh đào Suez (chấm đỏ) nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Đồ họa: Google Maps.

Giới chức Ai Cập đang nỗ lực tìm mọi cách giúp tàu Ever Given di chuyển. Một máy xúc nhỏ đang đào bới bờ cát quanh mũi tàu, trong khi gần chục tàu kéo đang cố đẩy Ever Given vào vùng nước sâu hơn.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy sự cố tàu Ever Given mắc kẹt đã gây tình trạng ùn tắc ở cả hai đầu kênh đào Suez. Kênh đào dài hơn 193 km này là tuyến hàng hải duy nhất đi từ Địa Trung Hải vào Biển Đỏ và Ấn Độ Dương.

Ngọc Ánh (Theo Sputnik)