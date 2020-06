Người Hong Kong có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc

Người Hong Kong vi phạm luật an ninh mới có thể bị dẫn độ tới Trung Quốc đại lục để xét xử nếu liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Tam Yiu-chung, đại biểu duy nhất của Hong Kong tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức quốc hội Trung Quốc, hôm qua cho biết những người vi phạm luật an ninh mới, đặc biệt các trường hợp liên quan đến sự can thiệp của nước ngoài, có thể bị dẫn độ tới Trung Quốc đại lục để xét xử "nếu chính phủ Trung Quốc nghĩ rằng điều đó là cần thiết".

Trước đó, Deng Zhonghua, phó giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau của Trung Quốc, tuyên bố rằng "trong những tình huống rất đặc biệt và rất hiếm hoi", Trung Quốc bảo lưu quyền xét xử đối với các hành vi phạm tội ở Hong Kong "gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia".

Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cũng nói rằng luật an ninh mới sẽ không áp dụng hồi tố "trong những hoàn cảnh bình thường".

Một người bị bắt trong cuộc biểu tình phản đối luật quốc ca ở Hong Kong hôm 27/5. Ảnh: Reuters.

Khi phát biểu tại một hội thảo, Deng hôm 16/7 nói luật an ninh mới sẽ trao cho các cơ quan an ninh do giới chức Hong Kong và Trung Quốc lập nên cả quyền hành pháp và tư pháp, song cụm từ "quyền tư pháp" đã không xuất hiện trong thông tin về phát biểu của ông được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng.

Nghị sĩ Hong Kong James To bày tỏ lo ngại rằng nếu một số vụ vi phạm bị xét xử bên ngoài hệ thống pháp luật Hong Kong, đó sẽ là sự hủy hoại hoàn toàn mô hình "một quốc gia, hai chế độ" và Hong Kong không còn quyền tự do.

Dự luật an ninh hôm nay được đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan ra quyết sách hàng đầu của Trung Quốc và sẽ được thảo luận trong phiên họp ngày 20/6 của cơ quan này.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua cho biết dự thảo "nêu rõ" 4 hành vi bị cấm, gồm ly khai, lật đổ chính quyền, hành động khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài, bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh, cũng như các biện pháp xử phạt hình sự đối với những tội danh này.

Huyền Lê (Theo Guardian)