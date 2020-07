Người đầu tiên bị truy tố tội khủng bố theo luật an ninh Hong Kong

Tong Ying-kit, với cáo buộc cố tình tông xe máy vào một nhóm cảnh sát, đã thành người Hong Kong đầu tiên bị truy tố tội khủng bố theo luật an ninh mới.

Tong Ying-kit, 23 tuổi, đã bị truy tố với một tội danh xúi giục ly khai và một tội danh khủng bố, theo tài liệu tòa án Hong Kong hôm nay. Nguồn tin từ cảnh sát cho biết Tong hôm 1/7 đã lao xe máy vào một nhóm sĩ quan đang dẹp người biểu tình phản đối luật an ninh ở Wan Chai.

Theo video trên các trang mạng xã hội và truyền hình địa phương, Tong đã điều khiển một chiếc xe máy phân phối lớn màu cam, gắn theo lá cờ có dòng chữ "Giải phóng Hong Kong, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta". Sau khi rẽ sang đoạn đường nhỏ, Tong lao xe thẳng vào một nhóm cảnh sát chống bạo động Hong Kong.

Sau khi ngã xuống đất, thanh niên 23 tuổi nhanh chóng bị các sĩ quan xông vào bắt. Cảnh sát Hong Kong cho hay ba sĩ quan đã bị thương trong vụ tông xe.

Hong Kong truy tố người đầu tiên theo luật an ninh Tong Ying-kit lao xe vào một nhóm cảnh sát chống bạo động Hong Kong ở Wan Chai hôm 1/7. Video: Twitter/ GlobalTimes. Các nguồn tin cho hay Tong đã không xuất hiện tại phiên tòa, trong khi luật sư biện hộ nói rằng anh vẫn đang trong viện điều trị vết thương.

Cáo buộc cho biết Tong đã "kích động người khác ly khai" và hành vi phạm tội của anh ta cấu thành tội danh khủng bố vì nhằm mục đích "gây sức ép" lên chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong cũng như "có ý định gây tổn hại nghiêm trọng cho xã hội".

Tong Ying-kit điều khiển xe máy phân phối lớn gắn theo lá cờ có dòng chữ "Giải phóng Hong Kong, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta" ở Wan Chai hôm 1/7. Ảnh: Cable TV.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính Hong Kong đã tuyên bố sử dụng cụm "Giải phóng Hong Kong, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta" là bất hợp pháp theo các điều khoản kích động ly khai và lật đổ theo luật an ninh mới.

Các tội danh khủng bố theo luật mới cũng rất rộng, bao gồm các cuộc tấn công vào những phương tiện hoặc mạng lưới giao thông và "sử dụng những phương pháp nguy hiểm để gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe hoặc an toàn cộng đồng".

Cảnh sát Hong Kong cho biết đã bắt 370 người, gồm 10 người theo luật an ninh quốc gia mới, vì mang theo cờ độc lập, nhãn dán và tờ rơi. Lực lượng này rạng sáng 2/7 cũng ập lên một chuyến bay sắp khởi hành tới Anh đã bắt nghi phạm dùng vật sắc nhọn đâm một sĩ quan.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế lo ngại luật an ninh mới sẽ làm suy yếu chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định luật này sẽ củng cố thêm chính sách "một quốc gia, hai chế độ", ủng hộ sự phát triển của đặc khu. Trung Quốc cũng yêu cầu các nước ngừng can thiệp vấn đề Hong Kong và các vấn đề nội bộ của nước này.

Ngọc Ánh (Theo AFP)