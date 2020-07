Cảnh sát Hong Kong bắt người trên máy bay sắp cất cánh

Wong, 24 tuổi, bị cáo buộc dùng vật sắc nhọn đâm vào vai một sĩ quan cảnh sát khi lực lượng này giải tán đám đông biểu tình trên đường Causeway vào khoảng 16h hôm 1/7. Nguồn tin cảnh sát cho hay Wong đã mua vé máy bay đi Anh vào ngay lúc 18h cùng ngày và không đem theo hành lý ký gửi.

Kế hoạch bắt giữ diễn ra chỉ một giờ sau khi cảnh sát Hong Kong nhận được tin báo về kế hoạch di chuyển của Wong. Các nguồn thạo tin nói thêm các sĩ quan cảnh sát đã ập lên chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific để bắt người ngay trước khi cửa máy bay đóng. Lịch trình cất cánh của chuyến bay là khoảng 23h55.

Cảnh sát Hong Kong bắt nghi phạm trên máy bay sắp cất cánh Sĩ quan cảnh sát Hong Kong bị đâm khi dẹp biểu tình trên đường Causeway hôm 1/7. Video: SCMP.

Các sĩ quan cảnh sát mặc thường phục khi ập lên máy bay đã tìm kiếm Wong, song Wong không ngồi đúng số ghế trên vé và không phản hồi khi phi hành đoàn gọi trên loa. Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát đã tìm được Wong.

Wong bị bắt ngay tại sân bay và đã bị giam.

Hàng nghìn người biểu tình Hong Kong hôm 1/7 xuống đường để phản đối Bắc Kinh thông qua luật an ninh mới. Cảnh sát cho biết đã bắt 370 người, gồm 10 người theo luật an ninh quốc gia mới, vì mang theo cờ độc lập, nhãn dán và tờ rơi. 7 sĩ quan bị thương trong các vụ đụng độ, trong đó có một người bị đâm vào vai khi bắt người biểu tình, ba người khác bị "một kẻ bạo loạn" lao xe máy vào.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế lo ngại luật an ninh mới sẽ làm suy yếu chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho đặc khu Hong Kong mức độ tự trị cao. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhiều nghị sĩ Mỹ thể hiện sự bất bình khi Trung Quốc thông qua luật an ninh mới. Trong khi Anh và Australia tuyên bố có thể mở cửa tiếp nhận cư dân Hong Kong.

Bắc Kinh ra tuyên bố đề nghị các nước ngừng can thiệp vấn đề Hong Kong và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Nước này cho biết 52 quốc gia ủng hộ luật an ninh Hong Kong như Cuba, Pakistan, Myanmar, Ai Cập, Cameroon, Venezuela, Belarus.

Ngọc Ánh (Theo SCMP)