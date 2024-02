Người có phổi bị tổn thương cần bảo vệ hệ hô hấp thế nào?

Sau hai lần mắc Covid-19 và cúm mùa, tôi thường xuyên bị ho khan, hụt hơi, khó thở dai dẳng kéo dài, chụp phim thấy bị xơ phổi. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi cách hồi phục và bảo vệ phổi trong mùa rét, có cần tiêm vaccine gì không? (Phong, 40 tuổi)

Trả lời:

Gần đây, số ca mắc Covid-19 đang tăng trở lại cùng với sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp khác như cúm A và cúm B. Trong khi đó, thời tiết miền Bắc thường xuyên ẩm ướt, mưa phùn, có sương dày. Nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng khi Tết Âm lịch đang cận kề. Đây là các điều kiện thuận lợi cho bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt ở các đối tượng có hệ miễn dịch kém như người già, người có bệnh mãn tính, trẻ em, thai phụ.

Với trường hợp của bạn, hệ hô hấp đã bị tổn thương, dẫn đến hệ miễn dịch và tế bào biểu mô niêm mạc, phản xạ ho, đóng nắp thanh môn, chức năng phổi đều suy yếu. Vì vậy, các mầm bệnh như cúm, phế cầu khuẩn, ho gà, Covid-19... dễ dàng đi sâu, gây ra biến chứng, ảnh hưởng chức năng phổi.

Trẻ em và người lớn, người có phổi bị tổn thương cần chủ động bảo vệ hệ hô hấp trong mùa lạnh. Ảnh: Freepik

Để bảo vệ phổi, đồng thời phòng bệnh hô hấp tốt, mỗi người cần thực hiện nghiêm các biện pháp như không tập hút thuốc lá, ngưng hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với khói thuốc; giữ vệ sinh sạch sẽ không gian sống như nhà cửa, chăn gối, đồ chơi; giữ ấm; vệ sinh răng miệng, mũi họng đúng cách; đảm bảo chế độ dinh dưỡng, bổ sung đầy đủ các nhóm chất (tinh bột, chất đạm, chất béo, các vitamin và khoáng chất); thực hiện ăn chín, uống sôi...

Tiêm chủng là một trong những cách giúp bảo vệ và tạo miễn dịch cho cơ thể đồng thời giúp lá phổi khỏe mạnh. Trong đó, vaccine ngừa phế cầu khuẩn giúp bảo vệ phổi hiệu quả. Nhiều nghiên cứu cho thấy mũi tiêm giúp phòng đến 97% các bệnh do phế cầu khuẩn, giảm 49% tỷ lệ viêm phổi do nhiễm virus hô hấp trong đó có Covid; đồng thời giảm thời gian nằm viện trung bình 41,7% và chi phí nhập viện 27,8% so với người chưa tiêm chủng.

Vaccine cúm hiệu quả 70-90%; giảm 50% nguy cơ nhập viện và 68% tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi, 15 đến 45% nguy cơ nhồi máu cơ tim; 46% nguy cơ hen và 58% ở bệnh nhân tiểu đường. Mũi tiêm ngừa ho gà - bạch hầu - uốn ván giúp bảo vệ đường hô hấp, loại trừ những triệu chứng dễ nhầm lẫn, có khả năng bảo vệ lá phổi khỏe mạnh.

Ngoài ra, để bảo vệ và giúp phổi hồi phục, bạn cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh như: kiểm soát các bệnh mạn tính, hít thở sâu, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tăng vận động, dinh dưỡng khoa học.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC