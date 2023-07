Ngôi nhà mơ ước của tôi là nơi nuôi dưỡng các dự án thiện nguyện

Ngôi nhà mơ ước của tôi không cần quá to lớn hay hiện đại, chỉ cần có một phòng ngủ nhỏ riêng tư và một phòng lớn để cùng bạn thực hiện kế hoạch thiện nguyện.

Tôi là sinh viên năm cuối một trường Đại học tại TP HCM. Ngày bé, khi làm văn tả về ngôi nhà mơ ước, tôi thường bắt gặp những hình ảnh nhà có nhiều cửa sổ, có nhiều phòng, có bể bơi, có sân vườn rộng... Sau này lớn lên, trong các chuyến đi thiện nguyện lên miền núi, về vùng biển, tôi nhận ra ngôi nhà ước mơ của nhiều người dân nơi đây đơn giản vô cùng.

Tôi nhìn thấy những ngôi nhà mái lá trát đất xiêu vẹo tưởng chừng một cơn gió là có cuốn đi bất cứ lúc nào, những đứa trẻ chân đất nằm trên tấm phản giữa nhà, bên dưới là chuồng gia súc, bên trên là những giọt nước mưa thấm tí tách từ trên mái. Với bà con nơi đây, ước mơ về một ngôi nhà đơn giản chỉ là một nơi cao ráo, sạch sẽ, không phải lo hứng nước khi trời mưa.

Tôi cũng từng nhìn thấy những ngôi nhà bị nước ngập lên tới nóc ở vùng biển, cả người và động vật co ro trên mái nhà chờ cứu hộ. Với người dân nơi đây, nhà có lẽ chỉ cần đủ kiên cố, vững chãi để trụ vững mỗi mùa bão giông...

Những ngôi nhà đã đi qua trong các chuyến từ thiện, những câu chuyện đã chứng kiến khiến tôi thay đổi hình dung về ngôi nhà trong mơ. May mắn nhất với tôi là được sống trong một căn phòng yên bình, có thể đóng cửa nằm xem phim nghe nhạc khi mưa bão mà không lo ngập lụt hay bị dột, có đầy đủ tiện nghi chứ không phải cay mắt nhóm củi bếp than... Vì vậy tôi không cần ngôi nhà mơ ước của mình quá to lớn hay hiện đại. Tôi chỉ cần có một phòng ngủ nhỏ để làm không gian sinh hoạt riêng và một phòng lớn hơn để tôi cùng các bạn thực hiện các kế hoạch thiện nguyện.

Tôi ước có một căn hộ đủ lớn để cùng các bạn thực hiện các dự án thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Tại ngôi nhà của mình, tôi sẽ tiếp nhận quần áo cũ, phân loại và gửi cho trẻ em vùng cao. Căn bếp sẽ là nơi tôi nấu những bữa ăn ngon vào dịp cuối tuần để đi tặng người vô gia cư, người nghèo tại thành phố; một phần không gian dành cho các dự án tái chế, phân loại rác thải, thu gom pin để bảo vệ môi trường...

Tôi đang hoàn thành nốt chương trình học năm cuối để nhanh tốt nghiệp đi làm, kiếm được nhiều tiền, tự tay xây nên ngôi nhà của mình và góp phần xây dựng những ngôi nhà khác. Ước mơ của tôi là mọi trẻ em đều được sống trong những ngôi nhà sạch sẽ, an toàn để các em nuôi dưỡng và bồi đắp giấc mơ của mình.

Tôi mong trong những bài văn tả về ngôi nhà của các em nhỏ sẽ đều viết về những ngôi nhà đẹp đẽ có nhiều cửa sổ, có sân vườn phòng riêng, chứ không còn những mái nhà lợp lá xiêu vẹo mà tôi từng đi qua.

Unlock Dream Home là nền tảng số được phát triển bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và đối tác bất động sản, giúp khách hàng tìm và vay mua nhà trực tuyến. Tại website , khách hàng có thể tìm kiếm nhà ở giá tốt, với hàng chục nghìn tài sản đăng bán có giá dưới 3 tỷ đồng; chủ động cân đối tài chính với công cụ tính toán khoản vay thông minh. Khách hàng còn được đăng ký vay mua nhà trực tuyến cùng OCB ngay trên nền tảng. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin và cho kết quả phê duyệt nguyên tắc chỉ trong ít phút. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ các khách hàng trẻ mở khóa căn nhà mơ ước, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã triển khai gói vay ưu đãi 5.000 tỷ đồng với lãi suất từ 10,5% một năm và thời hạn vay lên đến 30 năm.

Nguyễn Vân An