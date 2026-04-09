Ngày cuối đăng ký VnExpress Marathon Huế 2026

VnExpress Marathon Huế 2026, giải chạy diễn ra ngày 19/4 với cung đường ôm trọn Kinh thành cổ cùng đặc quyền miễn phí tham quan di tích, sẽ đóng đăng ký vào 23h59 hôm nay.

Giải đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Trước đó, hơn 6.000 VĐV đã sở hữu Bib trong đợt mở bán sớm. Nhiều nhóm chạy từ Huế, Hà Nội, Đà Nẵng hoàn tất đăng ký với số lượng lớn thành viên. Với những runner còn cân nhắc, hôm nay là cơ hội cuối để góp mặt tại một trong những sự kiện giàu bản sắc nhất của hệ thống VnExpress Marathon.

Theo đó, giá bib hiện ở giai đoạn Late, với mức 800.000 đồng cho cự ly 5km, 1.050.000 đồng cho 10km và 1.350.000 đồng cho 21km. Bên cạnh vé cá nhân, ban tổ chức tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi cho nhóm và doanh nghiệp, với mức giảm từ 5% đến 25% tùy số lượng thành viên.

Runner có thể đăng ký tại đây.

Điểm nhấn lớn nhất của mùa giải năm nay là cung đường "Sải bước vào kinh thành", đưa runner khám phá Kinh thành cổ và nhiều biểu tượng đặc trưng của cố đô như cầu Trường Tiền, sông Hương, trường Quốc Học. Thay vì chỉ đi qua một vài điểm check-in riêng lẻ, VĐV đăng ký cự ly 21km có thể cảm nhận trọn vẹn không gian di sản với những đoạn chạy men theo bốn mặt của công trình này.

Tham dự giải đấu, bên cạnh race-kit gồm các vật dụng thiết yếu cho ngày đua, runner còn nhận bộ vật phẩm mang đậm dấu ấn hoàng gia, lấy cảm hứng từ mỹ thuật cung đình Huế. Mỗi VĐV được trang bị áo đấu với sắc tím đặc trưng của cố đô, đồng thời nhận huy chương hình khánh sau khi hoàn thành hợp lệ. Riêng runner chinh phục cự ly 21km được trao thêm áo finisher.

Bên cạnh trải nghiệm thi đấu, VĐV đăng ký tham dự giải còn được miễn phí vé tham quan các điểm thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, gồm Đại Nội, các lăng vua Minh Mạng, Tự Đức, Gia Long, Khải Định, Thiệu Trị, cùng Cung An Định và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, trong ba ngày từ 17 đến 19/4. Đây là dịp để runner trong và ngoài nước không chỉ chinh phục đường chạy di sản, mà còn khám phá thêm chiều sâu lịch sử, kiến trúc của vùng đất cố đô.

Ngoài ra, mùa giải năm nay diễn ra đúng dịp mở màn Lễ hội mùa Hạ thuộc chuỗi sự kiện Festival Huế 2026. Nhờ đó, runner có thể kết hợp thi đấu với tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra trên toàn thành phố.

Kể từ lần đầu tổ chức năm 2020, VnExpress Marathon Huế trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng runner trong và ngoài nước, đồng thời góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho du lịch địa phương. Mùa giải năm ngoái diễn ra trùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (4/4-7/4), thành phố đón khoảng 109.000 lượt du khách và runner trong tuần sự kiện, với doanh thu du lịch ước đạt 221 tỷ đồng.

Hải Long