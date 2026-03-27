Huy chương VnExpress Marathon Huế tiếp tục gây sốt

Mang hình chiếc khánh cung đình cách điệu, huy chương VM Huế 2026 một lần nữa ghi điểm không chỉ với runner mà còn những người yêu đất cố đô.

Ngày 18/3, VM Huế 2026 công bố thiết kế huy chương. Ban tổ chức chọn chiếc khánh làm hình ảnh chủ đạo, kết hợp chi tiết khắc nổi Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu đậm chất mỹ thuật cung đình. Thiết kế này nhận nhiều phản hồi tích cực từ runner và những người yêu thích văn hóa Huế.

Trên fanpage của giải, tài khoản Hồng Phong bình luận: "Đúng là không thể nào thất vọng được với VnExpress Marathon Huế. 100 điểm cho chiếc medal này". Tài khoản Phạm Quang Đức tag ban tổ chức và bày tỏ: "Đẹp quá Huế ơi", trong khi người dùng Lan Hương thể hiện sự thích thú theo cách của giới trẻ với lời khen: "Có thể ngất ạ".

Mặt trước huy chương VnExpress Marathon Huế 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Nhiều người dùng khác cũng dành lời khen cho mẫu huy chương này bằng những cách bày tỏ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc như "chỉ biết ước", "quá đã", "ngất ngây"...

Không ít runner gắn thẻ bạn bè ở bài đăng, rủ tham gia giải. Tài khoản Xuân Hương nhắc tên đồng run Minh Sa và nhận lại phản hồi: "Lên tàu". Người dùng Lê Như Trang nhắn nhủ với Nguyễn Mạnh Hùng: "Huy chương đẹp quá ạ. Hay làm chuyến đi Huế nữa nhỉ?".

Sức hút của huy chương không chỉ dừng ở fanpage của giải. Nhiều runner chia sẻ hình ảnh về trang cá nhân và bày tỏ sự háo hức ở thời điểm giải chỉ còn ba tuần nữa sẽ diễn ra. Tài khoản Tín Lê viết: "Đẹp thế này thì ai chả muốn lấy". Trong khi đó, Lê Đức Châu chia sẻ: "Nhìn bộ huy chương kỷ niệm của VnExpress Marathon Huế năm ni quá mê ly cả nhà nè".

Một sản phẩm phục dựng kim khánh triều Nguyễn. Ảnh: An Nam Kim Khánh

Huy chương hoàn thành cuộc đua có giá trị tinh thần lớn với runner, đặc biệt với người chạy mới. Vật phẩm này không chỉ nhằm tôn vinh thành tích của người chạy mà còn kết nối họ với bản sắc của nơi tổ chức.

Việc sử dụng tạo hình chiếc khánh trong thiết kế huy chương mang nhiều ý nghĩa. Dưới triều Nguyễn, kim khánh, vật trang sức cách điệu từ hình chiếc khánh, là biểu tượng của địa vị và cát tường, đôi khi được ban tặng trong các dịp đặc biệt. Hình ảnh này gợi liên tưởng đến sự vinh danh, tương tự ý nghĩa của kỷ niệm chương hay huân chương ngày nay.

Khánh vốn là một loại nhạc cụ cổ, được sử dụng trong Nhã nhạc cung đình Huế. Hình dáng của nó thường cong mềm như cánh cung hoặc lá đề, mang vẻ thanh nhã và trang nghiêm. Trong mỹ thuật Á Đông, một số họa tiết trang trí đi kèm có thể gợi liên tưởng đến hình con dơi. Trong tiếng Hán, từ "con dơi" và từ "phúc" có âm đọc giống nhau. Do đó, họa tiết dơi trên chiếc khánh mang hàm ý như một lời chúc phúc cho người được tặng

Thời Nguyễn, hình dáng khánh cách điệu phù hợp với trang phục áo dài lụa trong giới quý tộc nên được ưa thích làm trang sức. Khi người phương Tây đến Việt Nam, họ đặc biệt chú ý đến loại trang sức này bởi hình dáng độc đáo.

Bộ vật phẩm đậm dấu ấn hoàng gia của VnExpress Marathon Huế 2026. Ảnh: Hải Long

Cùng với áo đấu mang sắc tím cố đô và áo finisher cự ly 21km lấy cảm hứng từ mỹ học cung đình, huy chương góp phần hoàn thiện bộ vật phẩm đậm dấu ấn hoàng gia của VnExpress Marathon Huế 2026.

Kể từ lần đầu đến Huế năm 2020, giải đấu đã ghi dấu ấn bằng cung đường chạy xuyên không gian di sản. Runner có dịp sải bước qua Kinh thành Huế, cầu Trường Tiền, Nghênh Lương Đình, Phu Văn Lâu cùng các tuyến phố trung tâm rợp bóng cây, đồng thời ngắm bình minh dần phủ lên sông Hương và những công trình cổ kính của cố đô.

Hải Long