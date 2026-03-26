Dấu ấn cung đình trên áo finisher VnExpress Marathon Huế 2026

Mẫu áo finisher 21km VnExpress Marathon Huế 2026 lấy cảm hứng từ mỹ học triều Nguyễn, kết hợp gam màu xanh cùng họa tiết gợi không khí cung đình.

Vật phẩm cuối cùng trong bộ nhận diện của VnExpress Marathon Huế 2026 tiếp nối phong cách thiết kế đậm chất hoàng gia. Mặt trước nổi bật với logo và chữ "HUẾ" mang âm hưởng mỹ thuật triều Nguyễn, kết hợp cùng các lớp vân mây cách điệu, mảng họa tiết hình tròn và dải hoa văn uốn lượn mềm mại.

Thiết kế áo finisher 21km VnExpress Marathon Huế 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Khác với sắc tím truyền thống của giải, áo finisher năm nay sử dụng gam xanh chủ đạo, chuyển từ sắc đậm ở vai xuống tông sáng hơn ở thân áo. Bảng màu này tạo diện mạo trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét nền nã của cố đô.

Mặt sau áo in dòng chữ "FINISHER 21.0975KM" nổi bật, kết hợp quốc kỳ Việt Nam và logo giải, trở thành điểm nhận diện cho các VĐV hoàn thành cự ly bán marathon. Trước đó, giải đã công bố áo đấu mang sắc tím với họa tiết mây và sóng cách điệu, huy chương hình chiếc khánh.

"Cùng với áo đấu và huy chương, áo finisher hoàn thiện bộ vật phẩm giàu dấu ấn hoàng gia của giải năm nay. Chúng tôi mong muốn mỗi runner không chỉ sở hữu một món quà về đích mà còn mang theo một phần bản sắc Huế sau cuộc đua", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Bộ vật phẩm đậm dấu ấn hoàng gia của VnExpress Marathon Huế 2026. Ảnh: Hải Long

Áo finisher năm nay tiếp tục do Velosar - đối tác chiến lược của hệ thống VnExpress Marathon trong giai đoạn 2026 - 2027 sản xuất. Mỗi chiếc áo có trọng lượng siêu nhẹ, khoảng 95 - 100g, sử dụng chất liệu Poly Mesh 110 GSM có cấu trúc lưới, hỗ trợ thoát mồ hôi nhanh, hạn chế bết dính khi vận động.

Thành phần Spandex co giãn 4 chiều, giúp áo ôm vừa vặn nhưng vẫn linh hoạt theo chuyển động cơ thể, trong khi đường may Flatlock giảm ma sát, tăng cảm giác thoải mái cho người mặc. Áo cũng được tích hợp khả năng kháng mùi và chống tia UV, góp phần bảo vệ runner trong quá trình thi đấu và tập luyện.

Kể từ lần đầu đến Huế năm 2020, VnExpress Marathon đã ghi dấu ấn với cung đường chạy giữa không gian di sản. Runner được sải bước qua Kinh thành Huế, cầu Trường Tiền, Nghênh Lương Đình, Phu Văn Lâu cùng các tuyến phố trung tâm rợp bóng cây. Với giờ xuất phát vào rạng sáng, VĐV còn có dịp ngắm bình minh xứ Huế, khi ánh sáng đầu ngày dần phủ lên sông Hương và các công trình cổ kính.

Năm nay, ban tổ chức tạm dừng cự ly full marathon (42km), tập trung phát triển half marathon (21km) và các cự ly ngắn. Hướng điều chỉnh này nhằm tối ưu cung đường, giữ lộ trình thi đấu trong không gian văn hóa - lịch sử đặc trưng của Huế, qua đó nâng cao trải nghiệm cho VĐV.

Hải Long