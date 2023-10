​Ngày ấy - bây giờ của dàn sao phim 'Harry Potter'

Emma Watson (vai Hermione Granger)

Emma Watson lần đầu đóng vai Hermione lúc 11 tuổi. Cô tạo thiện cảm với khán giả ở vẻ lanh lợi, thông minh giống miêu tả của J. K. Rowling trong tiểu thuyết.

Sau hơn 10 năm cùng thương hiệu, minh tinh tiếp tục ghi dấu ấn trong một số phim điện ảnh như "The Perks of Being a Wallflower" (2012) và "Beauty and the Beast" (2017). Diễn viên 33 tuổi, ngừng diễn xuất 5 năm qua vì thấy bị gò bó, không được thỏa sức sáng tạo. Theo thống kê của tạp chí Heat, hiện cô sở hữu khối tài sản khoảng 80 triệu USD.

Diễn viên dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội với tư cách đại sứ thiện chí của tổ chức Phụ nữ Liên hiệp quốc, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, khí hậu, ủng hộ phát triển bền vững. Watson hẹn hò doanh nhân người Mỹ Leo Robinson từ tháng 10/2019. Suốt thời gian yêu, họ kín tiếng về mối quan hệ, hiếm khi xuất hiện bên nhau. Ảnh: TV Guide/EW