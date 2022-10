Bác Hagrid của 'Harry Potter' qua đời

ScotlandNgôi sao điện ảnh người Scotland Robbie Coltrane - nổi tiếng với vai bác Hagrid trong "Harry Potter" - chết ở tuổi 72.

Theo Variety, nam diễn viên mất tại bệnh viện Forth Valley Royal ở Larbert hôm 14/10, công ty quản lý xác nhận thông tin. Sức khỏe của Robbie Coltrane suy yếu hai năm gần đây, phải ngồi xe lăn. Trước đó, ông nhiều năm chiến đấu với căn bệnh viêm xương khớp, thường xuyên đau nhức cơ thể.

Robbie Coltrane trong vai Hagrid phim "Harry Potter". Ảnh: WB

Ngôi sao Harry Potter Daniel Radcliffe tưởng nhớ đồng nghiệp trên trang cá nhân: "Tôi đặc biệt có những kỷ niệm đẹp khi ông ấy truyền cảm hứng cho chúng tôi lúc đóng phần Prisoner of Azkaban. Khi cả nhóm phải trú trong căn nhà gỗ của Hagrid nhiều giờ vì mưa lớn, ông ấy ngồi kể chuyện cười để khiến mọi người không chán nản".

Robbie Coltrane - tên thật Anthony Robert McMillan - sinh 30/3/1950 ở Glasgow, là con một bác sĩ và một giáo viên. Ông từng học làm họa sĩ nhưng không kiếm được cơ hội phát triển nghề nghiệp. Sau đó, McMillan chuyển hướng sang diễn hài độc thoại và dần bén duyên diễn xuất. Ông chọn nghệ danh Robbie Coltrane vì yêu thích nhạc công John Coltrane.

Diễn viên sớm ghi dấu ấn với các series truyền hình như Flash Gordon, Blackadder hay Keep It in the Family. Đầu thập niên 1990, ông có vai diễn đột phá trong loạt phim Cracker, vào vai một bác sĩ tâm lý có tài năng phá án. Coltrane thắng ba giải BAFTA nhờ dự án.

Vai Hagrid giúp Coltrane trở thành gương mặt quen thuộc toàn cầu. Nhân vật là một trong những người đầu tiên xuất hiện trong bộ phim, có vai trò giới thiệu với cậu bé mồ côi Harry Potter về thế giới phù thủy. Hagrid cũng là một trong những vai được nhiều khán giả yêu thích nhất loạt phim.

Harry Potter and the Chamber of Secrets Robbie Coltrane (giây thứ 10) trong trailer "Harry Potter and the Chamber of Secrets". Video: WB

Ngôi sao người Scotland cũng góp mặt trong hai phần phim James Bond là GoldenEye (1995) và The World Is Not Enough (1999) trong vai trùm mafia Valentin Dmitrovich Zukovsky. Cuối năm 1999, Coltrane cưới Rhona Gemmell và có hai con. Họ ly thân năm 2003 và quyết định ly dị vài năm sau đó.

Đạt Phan (theo Variety)