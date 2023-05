Emma Watson nói lý do ngừng đóng phim

Minh tinh Emma Watson cho biết ngừng diễn xuất 5 năm qua vì thấy bị gò bó, không được thỏa sức sáng tạo.

Theo Hollywood Reporter, ngày 2/5, diễn viên Harry Potter nói về lý do không đóng phim suốt thời gian dài: "Thật lòng mà nói, tôi không hạnh phúc. Tôi cảm thấy như bị nhốt trong lồng. Điều khó khăn nhất là đi quảng cáo những nội dung mình không thể kiểm soát. Thật khó để là người đại diện và phát ngôn cho một sản phẩm mà tôi không được tham gia quá trình sản xuất".

Emma Watson ở tuổi 33. Ảnh: FT

Watson giải thích thêm: "Tôi bị hạn chế đến mức khó chịu vì bản thân không có tiếng nói. Tôi đã nhận ra bản thân chỉ muốn tham gia các dự án mà mình có quyền quyết định. Nói một cách khác, một dự án không khiến tôi cảm thấy ghét chính bản thân".

Minh tinh người Anh không đóng phim sau khi hoàn thành khâu ghi hình cho dự án Little Women cuối năm 2018. Những năm qua, cô thử thách bản thân ở các vai trò sản xuất, đạo diễn. Mùa đông năm ngoái, Watson viết kịch bản và đạo diễn một video quảng cáo cho hãng Prada. Cô cũng tiết lộ đang thực hiện một MV cho ca sĩ nổi tiếng nhưng chưa thể công bố danh tính.

Little Women Trailer "Little Women". Video: IMDb

Dù không xuất hiện trên màn ảnh 5 năm qua, Watson bỏ ngỏ cơ hội tiếp tục đóng phim: "Tôi sẵn sàng ngồi đợi dự án phù hợp. Tôi yêu công việc của mình. Tôi đang tìm cách để sống đúng với bản thân. Tôi không muốn bật chế độ như một con robot nữa".

Emma Watson sinh năm 1990, bắt đầu diễn xuất từ nhỏ với vai Hermione trong loạt phim Harry Potter. Sau hơn 10 năm cùng thương hiệu, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong một số phim điện ảnh như The Perks of Being a Wallflower (2012) và Beauty and the Beast (2017).

Phương Mai (theo HR)