Cuộc sống của Daniel Radcliffe sau 'Harry Potter'

Ngày 26/3, người đại diện của Radcliffe xác nhận với Pagesix diễn viên và bạn gái Erin Darke đang chờ đón con đầu lòng sau 10 năm yêu. "Daniel háo hức khi sắp được làm cha. Mối quan hệ của anh với Erin rất đặc biệt. Người thân xung quanh đều tin họ sẽ trở thành một cặp cha mẹ tuyệt vời", nguồn tin cho biết.

Daniel Radcliffe (phải) và bạn gái dạo phố tại New York (Mỹ) hôm 25/3. Ảnh: US Weekly

Gần đây, Radcliffe xuất hiện trước công chúng với hình ảnh mới, trái ngược giai đoạn khủng hoảng sau khi rời loạt phim Harry Potter.

Trên People, Radcliffe cho biết rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, vượt qua những vấn đề cá nhân trong quá khứ. "Cuộc đời tôi đang tuyệt đẹp. Tôi và bạn gái có mối tình 10 năm mặn nồng bên nhau. Tôi mới nhận các dự án thú vị như phim dựa trên cuộc đời ca sĩ Weird Al, mùa mới series Miracle Workers và một số vở kịch Broadway. Năm qua là một năm thành công", tài tử nói.

Daniel Radcliffe hẹn hò Erin Darke khi đóng chung phim Kill Your Darlings (2013). Hai người sống kín tiếng nhiều năm vì không muốn sự quan tâm của công chúng ảnh hưởng mối quan hệ. Cặp sao cũng tham gia series Miracle Workers, từ năm 2019 đến nay. "Chúng tôi thích làm việc với nhau nhưng không hướng đến chuyện hợp tác trong mọi bộ phim. Vì vậy, series Miracle Workers đặc biệt với cả hai. Hy vọng có nhiều dự án tương tự trong tương lai. Chúng tôi cũng mong tự viết một kịch bản nào đó. Điều đó sẽ rất thú vị!", Radcliffe nói với People.

Ngôi sao người Anh trở thành gương mặt quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh toàn cầu sau loạt phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của J. K. Rowling, phát hành từ năm 2001 đến 2011. Theo Celebrity Net Worth, diễn viên hiện sở hữu khối tài sản khoảng 110 triệu USD, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất nước Anh 20 năm qua. Tuy nhiên, tiền tài và danh vọng khiến Radcliffe gặp nhiều trục trặc trong suốt giai đoạn trưởng thành.

Harry Potter quidditch Một trích đoạn trong phần đầu "Harry Potter". Video: Warner Bros

Khi còn trẻ, Radcliffe thường đọc phải các bình luận chê bai trên mạng xã hội. Giai đoạn mới chia tay thương hiệu Harry Potter, anh không có nhiều vai diễn đáng chú ý và thường bị nói hết thời, ăn may. Điều đó khiến ngôi sao người Anh càng thêm áp lực. Thậm chí, khi đọc các bình luận khen ngợi, Radcliffe cảm thấy hoài nghi, không tin là sự thật. Diễn viên quyết định ngừng sử dụng mạng xã hội như Twitter, Instagram để thanh thản hơn.

Trong chương trình phỏng vấn của James O'Brien năm 2020, diễn viên từng nói: "Tôi rất tệ trong việc làm người nổi tiếng. Nhiều khán giả nghĩ tôi sống hưởng thụ với thành công của mình. Thực chất, tôi không tiêu xài hoang phí khoản tiền kiếm được". Anh từng tìm đến các loại đồ uống có cồn như một cách xoa dịu căng thẳng. "Đối với tôi, cách dễ nhất để quên việc mình bị chú ý là say rượu", anh nói thêm. Diễn viên mất nhiều năm cai nghiện, tìm lại cân bằng. Radcliffe được nhiều bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ trong quá trình tìm lại chính mình.

Đam mê diễn xuất cũng là động lực giúp Radcliffe thoát khỏi việc phụ thuộc vào rượu. Anh cảm thấy bản thân phải tự đứng dậy nếu muốn tiếp tục được đóng phim. "Ngay trong giai đoạn tồi tệ nhất, tôi luôn yêu công việc của mình rất nhiều. Tôi thích cảm giác đứng trên phim trường. Dù trải qua nhiều khó khăn, tôi chưa bao giờ hối hận vì từng bén duyên diễn xuất", anh nói trên chương trình Off the Camera.

Daniel Radcliffe sinh năm 1989, nổi tiếng với vai chính trong loạt phim Harry Potter. Sau khi loạt phim này kết thúc năm 2011, tài tử cố thử sức ở nhiều dạng vai để thoát khỏi cái bóng của thành công cũ. Anh từng đóng phim kinh dị The Woman in Black, hóa thân nhà thơ Allen Ginsberg trong phim tiểu sử Kill Your Darlings, vào vai phản diện trong Now You See Me 2, The Lost City...

The Lost City 2022 Official Trailer Paramount Pictures Daniel Radcliffe đóng phản diện trong "The Lost City". Video: CGV

