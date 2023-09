AnhMichael Gambon - người đóng cụ Dumbledore trong bốn phần "Harry Potter" - qua đời ở tuổi 82, ngày 28/9.

Theo The Guardian, vợ con thông báo diễn viên qua đời sau khi mắc viêm phổi. Cuối đời, ông sống cùng người vợ thứ hai - nhà thiết kế Philippa Hart. Nghệ sĩ kín tiếng về đời tư.

Phim gần nhất ông tham gia là series Fortitude, vai một nhiếp ảnh gia thiên nhiên mắc bệnh ung thư, chiếu từ năm 2015 đến 2018. Sau đó, Gambon định tham gia phim hài Breeders nhưng rút khỏi dự án vì vấn đề sức khỏe. Năm 2014, ông từng cho biết buồn vì không thể diễn các vai lớn do không thể nhớ lời thoại.

Cụ Dumbledore của phim 'Harry Potter' qua đời Cảnh nhân vật Dumbledore (xuất hiện ngay từ đầu) chiến đấu với phe hắc ám trong phần 5 phim - "Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng". Video: WB

Michael Gambon nổi tiếng nhất với vai Dumbledore trong loạt phim chuyển thể Harry Potter. Diễn viên thể hiện sinh động nhân vật thông thái, nhân từ nhưng quyết đoán. Diễn viên tham gia phim từ phần ba đến hết phần bảy, sau khi Richard Harris - người đóng Dumbledore hai phần đầu - qua đời.

Dumbledore có vai trò quan trọng xuyên suốt, là người dẫn dắt giới phù thủy chống lại Chúa tể Hắc ám. Với Harry Potter, cụ luôn ở bên, động viên cậu bé mỗi khi cô đơn, dạy cậu nhiều bài học cuộc sống.

Tạo hình nhân vật Dumbledore của Michael Gambon. Ảnh: WB

Nghệ sĩ sinh năm 1940, là tên tuổi gạo cội nước Anh. Diễn viên nghỉ học từ năm 15 tuổi, không được đào tạo chính quy, tích lũy kinh nghiệm khi tham gia các vở kịch nghiệp dư. Ông làm việc trong nhà hát với công việc dựng bối cảnh, sau đó có vai diễn đầu tiên ở tuổi 22.

Gambon nổi tiếng qua các tác phẩm sân khấu kinh điển như A View from the Bridge, The Life of Galileo, The Norman Conquests. Với Skylight của David Hare, diễn viên được đề cử giải Tony.

Diễn viên Michael Gambon năm 2000. Ảnh: The Observer

Nghệ sĩ còn tham gia các phim nghệ thuật như The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover, Sleepy Hollow, The Insider, Gosford Park. Ngoài ra, Gambon lồng tiếng vai chú Pastuzo trong phim hoạt hình về gấu Paddington. Với truyền hình, ông được biết đến với vai tiểu thuyết gia phim Singing Detective, vai cảnh sát phim Maigret.

Michael Gambon được phong tước Hiệp sĩ năm 1998. Diễn viên Ralph Richardson từng gọi Michael là "Gambon vĩ đại" để thể hiện sự ngưỡng mộ.

Thanh Thanh (theo The Guardian)