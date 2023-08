Nga cáo buộc F-35 Mỹ áp sát nguy hiểm tiêm kích Su-35 ở Syria

Quân đội Nga cho biết tiêm kích Su-35 bị F-35 của liên quân do Mỹ dẫn dầu "áp sát nguy hiểm" tại miền nam Syria.

"Một tiêm kích F-35 của liên quân ngày 19/8 tiếp cận nguy hiểm tiêm kích Su-35 của không quân Nga ở độ cao khoảng 9.000 mét trên khu vực Al-Tanf", thiếu tướng Vadim Kulit, phó giám đốc Trung tâm Hòa giải Các bên tham chiến tại Syria của Nga, ngày 20/8 thông báo.

Tướng Kulit cho biết vụ chạm mặt xảy ra khi tiêm kích Su-35 "thực hiện chuyến bay theo kế hoạch dọc theo biên giới phía nam Syria". Tướng Kulit khẳng định phi công Nga "thể hiện hành động mang tính chuyên nghiệp cao" và thực hiện biện pháp kịp thời để ngăn va chạm giữa chiếc Su-35 và F-35.

"Bằng những hành động như vậy, liên quân liên tục tạo ra những điều kiện nguy hiểm có thể dẫn đến sự cố tai nạn và hàng không, đồng thời làm trầm trọng thêm tình hình trên không phận Syria", tướng Kulit nói.

Tiêm kích F-35 thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ phụ trách hoạt động ở Trung Đông trong chuyến bay vào tháng 5/2019. Ảnh: USAF

Theo tướng Kulit, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Syria "vi phạm giao thức giảm xung đột 16 lần trong một ngày", đề cập tới các chuyến xuất kích của máy bay không người lái (UAV) không được thông báo với phía Nga.

Mỹ chưa bình luận về thông tin của Nga.

Mỹ và Nga năm 2019 thống nhất quy tắc sử dụng không phận Syria nhằm tránh các sự cố ngoài ý muốn có thể làm gia tăng căng thẳng. Hai bên đồng ý không bay qua đầu lực lượng của nhau, nhất là với máy bay mang vũ khí.

Máy bay của Nga và Mỹ gần đây nhiều lần chạm mặt tại Syria. Quân đội Mỹ ngày 26/7 cho biết một UAV MQ-9 bị tiêm kích Su-35 Nga "áp sát nguy hiểm", sau đó thả mồi bẫy từ phía trên.

Một quả pháo sáng va chạm với chiếc MQ-9 và khiến cánh quạt của chiếc UAV "hư hỏng nặng". Nga sau đó cáo buộc UAV Mỹ áp sát nguy hiểm và buộc tiêm kích của họ thả mồi bẫy tự vệ.

Nga ngày 12/8 cáo buộc hai chiếc F-35 Mỹ phát tín hiệu từ radar tấn công nhằm vào biên đội gồm hai tiêm kích bom Su-34 và hai chiếc Su-35 trên khu vực Al-Tanf. Hệ thống phòng vệ trên các tiêm kích Nga tự động kích hoạt để ứng phó.

Căn cứ Al-Tanf của Mỹ tại Syria. Đồ họa: BBC

Nga triển khai lực lượng tới Syria từ năm 2015 theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm hỗ trợ quân đội chính phủ nước này chống phiến quân Hồi giáo và các nhóm nổi dậy. Nga sau đó rút một phần lực lượng tại Syria và tiếp tục vận hành hai căn cứ quân sự tại quốc gia Trung Đông tới nay.

Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, nhưng vẫn duy trì một số căn cứ quân sự và tiếp tục phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Syria để chống tàn dư IS.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ.

Nga bắt đầu gia tăng hoạt động quân sự tại Syria từ tháng 3, động thái được cho là nỗ lực phối hợp với quốc gia Trung Đông cùng Iran để gây sức ép buộc Mỹ rút quân.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti)