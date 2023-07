Mỹ cáo buộc tiêm kích Su-35S Nga áp sát, thả mồi bẫy nhiệt khiến UAV MQ-9 bị hỏng cánh quạt trên vùng trời Syria.

"Tiêm kích Nga áp sát máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Mỹ đến mức nguy hiểm hôm 23/7, sau đó thả mồi bẫy nhiệt từ vị trí ngay phía trên trinh sát cơ. Một quả pháo sáng đã va chạm với chiếc MQ-9 và làm hỏng nặng cánh quạt của nó", Bộ tư lệnh Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ (AFCENT) ra thông cáo cho biết.

Quân đội Mỹ nói rằng sự việc xảy ra trên bầu trời Syria nhưng không nêu địa điểm cụ thể, khi máy bay MQ-9 đang tham gia nhiệm vụ chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. "May mắn là tổ lái vẫn kiểm soát được phi cơ và đưa nó trở về căn cứ an toàn", AFCENT cho hay.

Su-35S Nga thả mồi bẫy làm UAV Mỹ hỏng nặng Vụ chạm trán giữa tiêm kích Nga và UAV Mỹ trên bầu trời Syria hôm 23/7. Video: AFCENT

Trong video được quân đội Mỹ công bố, tiêm kích Su-35S mang đủ cơ số tên lửa tiếp cận máy bay MQ-9 từ phía sau. Chiến đấu cơ Nga ngóc mũi với góc khá lớn để duy trì tốc độ thấp, bảo đảm khả năng bám sát UAV Mỹ. Hình ảnh từ cảm biến nhiệt của chiếc MQ-9 sau đó cho thấy tiêm kích Su-35S tăng tốc và thả nhiều mồi bẫy nhiệt xuống phi cơ Mỹ.

AFCENT cũng đăng ảnh một cánh quạt bị móp méo của UAV MQ-9 sau khi nó hạ cánh.

Chuẩn đô đốc Oleg Gurinov, phó lãnh đạo Trung tâm Hòa giải các phe đối lập ở Syria của Nga, cùng ngày cáo buộc máy bay MQ-9 Mỹ áp sát nguy hiểm và buộc chiến đấu cơ Nga phóng mồi bẫy tự vệ trên vùng trời tỉnh El-Bab, miền bắc Syria. "Phi công Nga đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao và áp dụng những biện pháp cần thiết để tránh tình huống va chạm", ông nói.

Chuẩn đô đốc Gurinov nói rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã vi phạm quy tắc giảm căng thẳng khoảng 10 lần trong vòng 24 giờ trước đó, khi thường xuyên triển khai máy bay không người lái (UAV) tại vùng trời Syria mà không thông báo cho phía Nga.

Cánh quạt bị hư hại của chiếc MQ-9 sau vụ chạm trán hôm 23/7. Ảnh: AFCENT

Mỹ và Nga hồi năm 2019 thống nhất quy tắc sử dụng không phận Syria nhằm tránh các sự cố ngoài ý muốn có thể làm gia tăng căng thẳng. Hai bên đồng ý không bay qua đầu lực lượng của nhau, nhất là với máy bay mang vũ khí.

Nga duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở Syria và là đồng minh thân cận của Tổng thống Bashar al-Assad, hỗ trợ chính phủ của ông chống lại phe đối lập. Mỹ duy trì lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để hỗ trợ chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bảo vệ các cơ sở khai thác dầu mỏ, vốn do lực lượng người Kurd kiểm soát.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai căn cứ bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông, trong khi Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các đồng minh của họ ở Syria được bảo vệ.

Nga bắt đầu gia tăng hoạt động quân sự từ tháng 3, trong bối cảnh Moskva, Tehran và Damascus tăng cường phối hợp để gây sức ép buộc Washington rút quân khỏi Syria. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đầu tháng này nói rằng lực lượng Mỹ hiện diện ở Syria trái với chuẩn mực và luật pháp quốc tế.

Vũ Anh (Theo Reuters, Zvezda)