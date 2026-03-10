Áp lực 'cả đời không rực rỡ' ăn mòn Gen Z

Nhiều Gen Z quanh tôi đau đáu câu hỏi 'phải làm gì để cuộc đời mình thật nổi bật, đáng tự hào?', ai cũng sợ mình trở nên bình thường.

Gần đây trên mạng xã hội Threads lan truyền một chủ đề: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?". Câu hỏi ngắn nhưng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và bình luận. Tôi nghĩ sự lan tỏa của nó không chỉ phản ánh khát khao thành công của người trẻ, mà còn cho thấy một áp lực vô hình: ai cũng sợ mình sống một cuộc đời bình thường.

Hai chữ "rực rỡ" dường như đang trở thành thước đo mới của thế hệ Gen Z - những người đôi khi tự gọi vui mình là "thế hệ cợt nhả" nhưng lại mang trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Nhiều người trẻ tự hỏi phải làm gì để cuộc đời mình thật nổi bật, thật đáng tự hào? Nhưng nếu nhìn lại những thế hệ trước, tôi thấy thật ra khái niệm "rực rỡ" chưa bao giờ chỉ có một cách hiểu.

Ở thời ông bà tôi, chiến tranh, chia ly và loạn lạc bao trùm cuộc sống. Khi đó, mấy ai có thời gian ngồi tự hỏi: nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Với họ, điều rực rỡ nhất có lẽ là được chiến đấu vì Tổ quốc, vì lý tưởng, vì hòa bình. Họ đã sống một thời thanh niên sôi nổi, sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của đất nước. Chỉ riêng điều đó đã là một sự rực rỡ.

Đến thời của ba mẹ tôi, đất nước bước ra khỏi chiến tranh nhưng phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Những năm bao cấp thiếu thốn, Việt Nam bị cấm vận đủ đường. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục sống, làm việc và nuôi hy vọng trong những ngày tháng chật vật ấy. Họ không cho phép mình bỏ cuộc. Với tôi, đó cũng là một kiểu rực rỡ của tuổi trẻ.

Khi lập gia đình, định nghĩa về "rực rỡ" của họ lại thay đổi. Nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh ước mơ cá nhân để lo cho con cái. Điều khiến họ hạnh phúc nhất không phải là danh vọng hay tiền bạc, mà là nhìn thấy con mình trưởng thành, bình an, khỏe mạnh và nên người. Có lẽ điều rực rỡ nhất trong cuộc đời của họ chính là như vậy.

Nghĩ đến đó, tôi tự hỏi: với thế hệ hôm nay, rực rỡ nghĩa là gì? Mỗi người có thể sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng với tôi, rực rỡ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, sở hữu bao nhiêu xe sang, nhà đẹp hay đồ hiệu? Rực rỡ nằm ở chỗ mình có dám cố gắng và kiên trì hay không?

Ai trong chúng ta cũng có quyền mơ ước. Nhưng nếu chỉ ngồi yên và mơ, những điều mong muốn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cuộc sống chắc chắn sẽ có khó khăn, vấp ngã và cả những lần bắt đầu lại. Nhưng nếu sau mỗi lần như vậy, ta vẫn đứng dậy, mạnh mẽ hơn và tiếp tục bước đi, thì bản thân hành trình ấy đã là một sự rực rỡ.

Ngoài kia còn rất nhiều người kém may mắn hơn. Họ đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Cuộc đời của họ có thể không "rực rỡ" theo cách mà mạng xã hội thường ca ngợi. Nhưng trong những khoảnh khắc mong manh nhất, họ tìm thấy một dạng rực rỡ khác: khát vọng được sống. Chỉ cần thêm vài tháng, vài tuần, vài ngày, thậm chí vài giờ, họ vẫn cố gắng bám lấy sự sống.

Vậy thì với những người bình thường như chúng ta - còn sức khỏe, còn gia đình, còn có thể đi học, đi làm, còn có thể mắc lỗi và sửa sai, còn có cơ hội bắt đầu lại, còn có ngày mai để hy vọng - chẳng phải đó đã là một dạng rực rỡ rồi hay sao?

Trong cuốn Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry từng viết: "Cái làm cho sa mạc đẹp là ở đó có giấu một cái giếng". Ngay cả trong những nơi khô cằn nhất vẫn tồn tại một nguồn nước nuôi dưỡng sự sống. Cuộc đời cũng vậy. Đằng sau những ngày tháng tưởng chừng bình thường vẫn có những "mạch nước" của hy vọng và ý nghĩa.

"Mỗi người chỉ được sống một lần trên đời". Đôi khi sự rực rỡ không nằm ở những điều lớn lao mà ở chính việc ta còn được sống, còn được yêu thương, còn có cơ hội bước tiếp. Vì thế, thay vì lo lắng rằng cuộc đời mình có đủ rực rỡ hay không, tôi nghĩ điều quan trọng hơn là biết trân trọng từng ngày mình đang sống. Bởi đôi khi, chính cuộc sống bình dị ấy đã là điều rực rỡ nhất.

Huy Nguyễn