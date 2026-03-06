Tôi Gen Z chi 5 triệu đồng chụp ảnh bị chê bai lãng phí

Mỗi tháng tôi chụp hai bộ ảnh, tổng chi phí trang điểm, thuê ê-kíp chụp, chỉnh sửa ảnh, đi lại... mỗi bộ khoảng 2,5 triệu đồng.

Tôi 26 tuổi, thuộc thế hệ Gen Z. Nếu nói ra khoản chi tiêu mỗi tháng của mình, nhiều người chắc sẽ lắc đầu vì tôi dành gần 5 triệu đồng cho việc chụp ảnh. Thu nhập hiện tại của tôi khoảng 15 triệu đồng một tháng. Sau khi trừ tiền ăn uống, đi lại và một vài khoản sinh hoạt cơ bản, tôi vẫn cố gắng dành tiền để chụp ảnh. Trung bình mỗi tháng tôi chụp hai bộ ảnh. Mỗi lần như vậy sẽ có chi phí trang điểm, thuê ê-kíp chụp, chỉnh sửa ảnh, đôi khi thêm tiền đi lại hoặc thuê bối cảnh. Tính ra mỗi bộ khoảng 2,5 triệu.

Những người biết chuyện phần lớn đều phản ứng khá giống nhau. Tôi quá quen với những lời nhận xét như: "Sao tiêu tiền kiểu đó?", "lãng phí quá", "để dành tiền mà làm việc có ích chứ". Trong mắt của phần đông những người thuộc thế hệ trước, Gen Z chúng tôi chỉ thích hưởng thụ, sống hoang phí và lười tiết kiệm.

Tôi không phủ nhận, với mức lương không quá cao, việc chi hơn 30% cho chụp ảnh nghe có vẻ khá lớn. Nhưng tôi không nghĩ mình đang tiêu tiền vô nghĩa. Trước hết, tôi chụp ảnh vì đam mê cá nhân. Tôi thích cảm giác được chuẩn bị trang phục, trang điểm, rồi cùng nhiếp ảnh gia tìm góc chụp, ánh sáng, ý tưởng. Mỗi bộ ảnh giống như một cách tôi lưu lại những phiên bản khác nhau của chính mình.

Nhưng lý do thứ hai, và có lẽ quan trọng hơn, đó là những bộ ảnh đẹp giúp tôi xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Thời của bố mẹ tôi, hồ sơ cá nhân chỉ nằm trên giấy tờ hoặc trong lời giới thiệu của người quen. Còn bây giờ, mạng xã hội gần như là "bộ mặt" thứ hai của mỗi người. Một trang cá nhân được đầu tư hình ảnh chỉn chu có thể mở ra nhiều cơ hội: từ công việc, hợp tác, cho đến các mối quan hệ.

Tôi có vài người bạn bắt đầu từ việc đăng ảnh đẹp, sau đó được mời làm mẫu ảnh, cộng tác quảng cáo, hay nhận các dự án truyền thông nhỏ. Không phải ai cũng trở thành KOL hay influencer, nhưng rõ ràng mạng xã hội đã tạo ra những cơ hội mà thế hệ trước không có. Vì vậy, với tôi, việc chăm chút cho hình ảnh cá nhân cũng giống như một dạng "đầu tư mềm". Nó không sinh lời ngay lập tức, nhưng có thể mang lại cơ hội trong tương lai.

Nhiều người nói thế hệ của tôi ưu tiên hưởng thụ hơn tiết kiệm. Tôi nghĩ điều đó chỉ đúng một phần. Chúng tôi không ghét tiết kiệm, nhưng cũng không muốn chỉ chăm chăm tích lũy mà bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân. Tất nhiên, điều gì cũng cần giới hạn. Nếu chi tiêu vượt quá khả năng tài chính thì chắc chắn là vấn đề. Nhưng với thu nhập 15 triệu đồng, tôi vẫn cố gắng cân đối để khoản chi này không ảnh hưởng đến cuộc sống cơ bản.

Tôi hiểu vì sao thế hệ trước nhìn vào có thể thấy khó chấp nhận với cách chúng tôi tiêu tiền. Với họ, tiền nên ưu tiên cho những thứ cụ thể như gửi tiết kiệm hay tích sản lâu dài. Nhưng với chúng tôi, đôi khi giá trị nằm ở trải nghiệm và cơ hội. Vì vậy, tôi mong mọi người đừng vội đánh giá cách một người trẻ dùng tiền có lãng phí hay không? Hãy nghĩ đơn giản đó là một cách sử dụng tiền bạc khác với suy nghĩ của các thế hệ trước.

Quỳnh Chi