Nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày?

Người trưởng thành cần ăn 2 đến 3 quả trứng mỗi ngày, với người mắc bệnh béo phì, cholesterol cao có thể tiêu thụ ít hơn.

Trứng được xem là "siêu thực phẩm" nhờ giá trị dinh dưỡng ấn tượng. Tuy nhiên, việc ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày mới là yếu tố then chốt quyết định lợi ích sức khỏe. Nhiều người cũng băn khoăn liệu có nên ăn cả lòng đỏ hay không.

Trong một bài chia sẻ trên Instagram, chuyên gia dinh dưỡng Shalini Sudhakar, Ấn Độ, đã chia sẻ cách ăn trứng để tận dụng tối đa lợi ích và không gây hại sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng trong trứng

Mỗi quả trứng cung cấp khoảng 7 g protein, cùng với vitamin A, B, B12, B9, sắt, selen và nhiều vi chất khác. Các chất này đóng vai trò thiết yếu không chỉ trong việc xây dựng cơ bắp, hỗ trợ miễn dịch mà còn sản xuất hemoglobin và tăng cường chuyển hóa nhờ chất chống oxy hóa như selen.

Người trưởng thành cần ăn mấy quả trứng mỗi ngày?

"Người lớn khỏe mạnh có thể ăn 2 đến 3 quả trứng mỗi ngày, và lưu ý, đừng bỏ lòng đỏ vì phần lớn vi chất quan trọng đều nằm trong đó", vị chuyên gia nhấn mạnh, thêm rằng nhiều người có thói quen bỏ lòng đỏ vì sợ cholesterol, nhưng điều này khiến họ bỏ lỡ nhiều lợi ích dinh dưỡng.

Người lớn khỏe mạnh có thể ăn 2 đến 3 quả trứng mỗi ngày. Ảnh: Bùi Thủy

Sai lầm phổ biến khi ăn trứng

Theo chuyên gia Shalini, có hai sai lầm mà nhiều người mắc phải: một là ăn quá nhiều, dẫn đến dư thừa calo, chất béo; hai là ăn không đúng cách, bỏ qua những dưỡng chất quan trọng.

"Mặc dù ăn quá mức có thể gây tác động xấu, nhưng điều đó không có nghĩa bạn nên loại bỏ chúng khỏi thực đơn, trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào và là thực phẩm lành mạnh", cô khẳng định.

Ai nên thận trọng khi ăn trứng?

Chuyên gia cũng cảnh báo những người có nguy cơ như thừa cân, béo phì hoặc có tiền sử cholesterol cao nên kiểm soát lượng trứng tiêu thụ.

"Nếu bạn đang thừa cân, muốn giảm cân hoặc có vấn đề về cholesterol, thì có thể ăn 2-3 lòng trắng và chỉ nên ăn 1 lòng đỏ mỗi ngày", chuyên gia khuyên.

Hương Giang (Theo Hindustan Times)