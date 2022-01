Mỹ tung quân vây ép nhà tù bị IS chiếm

Lính Mỹ trực tiếp tham gia chiến dịch giành lại quyền kiểm soát nhà tù ở đông bắc Syria, nơi bị các tay súng IS chiếm giữ từ tuần trước.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby ngày 24/1 cho biết liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã triển khai thiết giáp M2 Bradley hỗ trợ Lực lượng Syria Dân chủ (SDF) của dân quân người Kurd chiếm lại nhà tù al-Sina'a ở thành phố Al Hasakah, đông bắc Syria.

Hơn 100 thành viên phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 20/1 mở cuộc tấn công vào nhà tù al-Sina'a, bắt đầu bằng hai vụ đánh bom liều chết cùng lúc, nhằm mục đích giải thoát cho các tù nhân là thành viên IS đang bị giam ở đây. Nhà tù này do lực lượng SDF quản lý.

Đây là đợt tấn công lớn nhất của IS trong gần ba năm qua, kể từ khi nhóm này bị đánh bại ở Iraq và Syria. Phiến quân sau đó chiếm kho vũ khí của nhà tù, giải thoát hàng trăm thành viên và kiểm soát ba tòa nhà trong khu phức hợp al-Sina'a để chống trả lực lượng SDF.

"Chúng tôi cung cấp hỗ trợ hạn chế bằng lực lượng bộ binh, chiếm giữ các vị trí chiến lược để giúp đỡ SDF chiếm lại nhà tù", Kirby nói. Giới chức Mỹ cho hay các binh sĩ dùng thiết giáp M2 làm vật che chắn, trong khi dân quân SDF siết vòng vây quanh nhà tù al-Sina'a.

Quân đội Mỹ trong 4 ngày qua cũng điều trực thăng vũ trang AH-64 Apache tấn công khu vực bị các tay súng IS chiếm giữ trong nhà tù, khiến một số tù nhân thiệt mạng.

Thiết giáp của liên quân do Mỹ dẫn đầu trên đường phố Al Hasakah, Syria ngày 23/1. Ảnh: AFP.

Farhad Shami, phát ngôn viên SDF, cho biết lực lượng này đã chiếm lại một trong ba tòa nhà sau vụ đột kích rạng sáng 24/1. Khoảng 300 thành viên IS đã đầu hàng, song những tay súng còn lại dọa giết hàng trăm thiếu niên đang bị giữ làm "lá chắn sống".

Shami nói 30 dân quân người Kurd cùng khoảng 200 tay súng IS và tù nhân đã thiệt mạng trong các cuộc đấu súng suốt 4 ngày qua. Hiện chưa rõ bao nhiêu tù nhân đã trốn thoát.

Chính quyền người Kurd từ lâu cảnh báo rằng họ không đủ khả năng giam giữ hàng nghìn tay súng IS bị bắt nhiều năm trước đó. Giới chức người Kurd cho biết trong số hơn 12.000 nghi phạm IS mà họ đang giam giữ có công dân của hơn 50 quốc gia. Nhiều nước từ chối tiếp nhận công dân tham gia IS vì lo bị chỉ trích trong nước.

Vị trí thành phố Al Hasakah (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

Sau khi bị đánh bại tháng 3/2019, tàn quân IS rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tiến hành tập kích nhằm vào lực lượng người Kurd và chính quyền Syria. Hầu hết các cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại vụ phá ngục ở Al Hasakah có thể đánh dấu giai đoạn mới trong tiến trình hồi sinh của IS.

Mỹ duy trì một lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để hỗ trợ chiến dịch chống IS và bảo vệ các cơ sở khai thác dầu mỏ, vốn do lực lượng người Kurd kiểm soát. Khoảng 700 lính Mỹ đang đóng quân ở đông bắc Syria, chủ yếu tại một căn cứ ở thành phố Al Hasakah, trong khi 200 binh sĩ khác đồn trú ở gần biên giới Syria - Jordan.

Nguyễn Tiến (Theo NY Times)