IS tấn công nhà tù, gần 80 người chết

SyriaCác tay súng IS bất ngờ mở đợt tấn công lớn vào nhà tù do dân quân người Kurd quản lý ở Hasakeh, khiến ít nhất 78 người chết.

Các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt đầu tấn công vào nhà tù Ghwayran, thuộc thành phố Hasakeh phía bắc Syria, từ đêm 20/1. Đây là một trong những đợt tấn công có quy mô lớn nhất của IS sau gần ba năm nhóm khủng bố này bị đánh bại.

"Ít nhất 28 thành viên lực lượng an ninh người Kurd, 5 thường dân và 45 tay súng IS thiệt mạng sau gần 3 ngày giao tranh liên tục", Rami Abdel Rahman, lãnh đạo tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), cho biết.

Nhà tù Ghwayran do lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát, đang giam khoảng 3.500 phần tử cực đoan, trong đó có một số thủ lĩnh IS. Trong tuyên bố ngày 21/1, IS xác nhận mục tiêu của cuộc tấn công lần này là giải thoát tù nhân.

SOHR cho hay lợi dụng lúc IS tấn công, tù nhân ở Ghwayran đã cướp vũ khí và bỏ trốn hàng loạt. Lực lượng an ninh người Kurd đã bắt lại hàng trăm tù nhân, nhưng vẫn còn hàng chục tên đang lẩn trốn.

IS cho nổ xe bom khi tấn công nhà tù Ghwayran ở thành phố Hasakeh, miền bắc Syria đêm 20/1. Ảnh: SDF Press.

Farhad Shami, người phát ngôn nhóm vũ trang người Kurd Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), cho biết giao tranh vẫn diễn ra ở phía bắc nhà tù, gọi đây là một tình huống "rất đặc biệt".

Giới quan sát nhận định chiến dịch tấn công vào nhà tù Ghwayran có thể đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình IS "hồi sinh". Ngoài tấn công nhà tù ở Hasakeh, IS còn tập kích một căn cứ quân sự ở Iraq. Hiện chưa rõ hai vụ tấn công có được tiến hành phối hợp hay không.

Nhà phân tích Nicholas Heras, thuộc Viện Newlines của Mỹ, nhận định IS tấn công nhà tù Ghwayran với mục đích gia tăng quân số. "Giải thoát tù nhân là cơ hội để IS lấy lại ưu thế về số lượng. Ghwayran là mục tiêu béo bở vì số tù nhân quá đông", ông nhận định.

Colin Clarke, giám đốc Trung tâm Soufan tại Mỹ, cảnh báo nguy cơ IS mở thêm nhiều vụ tấn công tương tự và SDF cần xây dựng chiến lược đối phó toàn diện. Lực lượng người Kurd những năm qua đã báo động thực trạng không đủ năng lực quản lý hơn 12.000 tù nhân nghi là thành viên IS.

IS bắt đầu trỗi dậy ở Iraq từ năm 2014, sau đó mở rộng địa bàn sang Syria, gây nhiều tội ác và trở thành một trong những nhóm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nhiên, chiến dịch quân sự của liên minh do Mỹ dẫn đầu, cũng như nỗ lực của Nga hỗ trợ chính phủ Syria đã khiến IS dần bị đánh bại và suy vong năm 2019, chỉ còn một nhóm nhỏ lẩn trốn ở sa mạc để tìm cách hồi sinh.

Trung Nhân (Theo AFP)