Dân quân Kurd siết vòng vây nhà tù bị IS chiếm

SyriaLực lượng người Kurd tấn công các mục tiêu IS bên trong và xung quanh nhà tù ở thành phố Al Hasakah, song chưa giành lại quyền kiểm soát cơ sở.

Giao tranh bước sang ngày thứ 4 khi Lực lượng Syria Dân chủ (SDF) của người Kurd, được liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu yểm trợ từ trên không, hôm nay tấn công các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bên trong và xung quanh nhà tù al-Sina'a ở thành phố Al Hasakah.

SDF cho biết đang đối phó với "một lượng không xác định phần tử khủng bố đến từ Geweran, phía nam Al Hasakah, đang cố gắng hỗ trợ những tay súng IS mắc kẹt trong nhà tù al-Sina'a", đồng thời thông báo lực lượng đang siết vòng vây ở khu vực tường phía bắc nhà tù.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, cho biết "đụng độ dữ dội nổ ra khi lực lượng người Kurd nỗ lực giành lại quyền kiểm soát nhà tù và vô hiệu hóa các tay súng ở khu vực xung quanh".

Dân quân người Kurd đứng gần thiết giáp Humvee trên đường phố Al Hasakah, Syria ngày 23/1. Ảnh: SDF Press.

Một phóng viên AFP tại khu Geweran thuộc thành phố Al Hasakah cho biết nghe thấy âm thanh từ những trận giao tranh dữ dội gần nhà tù, nơi giam ít nhất 3.500 người nghi là thành viên IS. SDF triển khai lực lượng dày đặc quanh nhà tù để tấn công các tay súng IS và dùng loa phóng thanh kêu gọi dân thường rời khỏi khu vực.

Hơn 100 thành viên IS ngày 20/1 mở cuộc tấn công vào nhà tù, đây là đợt tấn công quy mô lớn nhất của IS gần ba năm sau khi nhóm này bị đánh bại. Các tay súng IS giải thoát tù nhân và thu số vũ khí trong nhà tù, theo SOHR.

"Ít nhất 77 thành viên IS và 39 thành viên dân quân người Kurd, bao gồm lực lượng an ninh nội bộ, quản ngục và lực lượng chống khủng bố, thiệt mạng kể từ khi vụ tấn công bắt đầu. Ít nhất 7 dân thường thiệt mạng", SOHR cho biết.

Một người đàn ông 30 tuổi bế một em bé sơ sinh nói các tay súng IS "ập vào nhiều ngôi nhà và giết người". "Phép màu xảy ra khi chúng tôi chạy trốn thành công. Tình hình vẫn rất tồi tệ. Đụng độ vẫn tiếp diễn sau 4 ngày", người đàn ông này cho biết.

Hamsha Sweidan, 80 tuổi, mắc kẹt trong khu phố gần nhà tù, cho biết dân chúng không còn bánh mì hay nước uống khi giao tranh nổ ra. "Chúng tôi đang chết dần vì đói khát. Chúng tôi không biết phải đi đâu bây giờ", Sweidan nói.

Dân quân người Kurd được cho đã bắt hơn 100 nghi phạm IS vượt ngục, song nhiều tù nhân khác vẫn lẩn trốn. Chưa rõ số tù nhân vượt ngục.

IS ngày 22/1 tuyên bố đã chiếm phòng chứa vũ khí trong nhà tù và giải thoát hàng trăm thành viên sau chiến dịch được mở màn bằng hai vụ đánh bom liều chết cùng lúc. IS công bố video cho thấy 25 người đàn ông bị bắt, một số mặc quân phục.

SDF cho biết những người bị bắt là nhân viên làm tại nhà bếp trong nhà tù. "Lực lượng chúng tôi mất liên lạc với họ trong đợt tấn công đầu tiên", SDF cho biết trong thông cáo.

Vị trí thành phố Al Hasakah (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

Chính quyền người Kurd từ lâu cảnh báo rằng họ không đủ khả năng giam giữ hàng nghìn tay súng IS bị bắt nhiều năm trước đó. Giới chức người Kurd cho biết trong số hơn 12.000 nghi phạm IS có công dân của hơn 50 quốc gia. Nhiều nước từ chối hồi hương các công dân tham gia IS vì lo bị chỉ trích trong nước.

Sau khi bị đánh bại tháng 3/2019, IS mở các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd và chính quyền Syria. Hầu hết các cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại vụ phá ngục ở Al Hasakah có thể đánh dấu giai đoạn mới trong tiến trình hồi sinh của IS.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)