Mỹ tố Trung Quốc vô trách nhiệm với điều tra nguồn gốc Covid-19

Mỹ bày tỏ thất vọng khi Trung Quốc phản đối cuộc điều tra Covid-19 giai đoạn hai của WHO, gọi đây là hành động "vô trách nhiệm" và "nguy hiểm".

"Chúng tôi chắc hẳn đã thấy các bình luận của phía Trung Quốc khi họ một lần nữa bác bỏ cuộc điều tra giai đoạn hai của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Chúng tôi vô cùng thất vọng. Quan điểm của họ thể hiện sự vô trách nhiệm và gây ra nguy hiểm", thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói trong cuộc họp báo tại Washington hôm 22/7.

Psaki cho biết thêm Mỹ rất ủng hộ kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai của WHO, kỳ vọng đây sẽ là cuộc điều tra dựa trên yếu tố khoa học, minh bạch, do chuyên gia dẫn dắt và không bị can thiệp.

"Cùng với các quốc gia khác, chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc cấp quyền tiếp cận dữ liệu và mẫu vật. Đây là điều quan trọng để chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Đó là chuyện cứu người sau này, không phải lúc để ngăn cản", thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo ở Washington hôm 22/7. Ảnh: Reuters.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) Tăng Ích Tân trước đó cho biết ông cảm thấy "sốc" vì kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai của WHO, trong đó có đề xuất điều tra mọi phòng thí nghiệm và chợ ở Vũ Hán.

"Đề xuất của WHO về thúc đẩy một cuộc điều tra nguồn gốc virus nữa ở Trung Quốc, ám chỉ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, cho thấy sự ngạo mạn đối với khoa học và sự thiếu tôn trọng lẽ thường", ông Tăng nói, thêm rằng cuộc điều tra lần hai của WHO phải được tiến hành ở nhiều nơi trên khắp thế giới.

Cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm chuyên gia WHO hồi đầu năm tại Vũ Hán bị giới khoa học quốc tế và một số nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản chỉ trích còn nhiều thiếu sót do thiếu minh bạch, độc lập với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần phủ nhận điều này, khẳng định đã minh bạch và hoàn thành trách nhiệm hỗ trợ cuộc điều tra.

Ngọc Ánh (Theo Washington Examiner)