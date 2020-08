Mỹ dừng ba thỏa thuận với Hong Kong

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Hong Kong rằng Washington đã dừng hoặc chấm dứt ba thỏa thuận song phương với thành phố do luật an ninh mới.

Tuyên bố ngày 19/8 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ba thỏa thuận bị dừng với Hong Kong gồm "bàn giao tội phạm đào tẩu, chuyển giao người bị kết án và miễn thuế đối ứng đối với thu nhập có được từ hoạt động quốc tế của các tàu".

"Những bước đi này nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi liên quan đến việc Bắc Kinh quyết định ban hành luật an ninh quốc gia" bị Mỹ cho là tác động tới các quyền tự do của người Hong Kong, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tại buổi họp báo ở Washington hồi tháng 6. Ảnh: Reuters.

Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước ký sắc lệnh chấm dứt tình trạng đặc biệt của Hong Kong theo luật pháp Mỹ để trừng phạt Trung Quốc vì ban hành luật an ninh Hong Kong.

Trung Quốc ngày 30/6 thông qua luật an ninh Hong Kong, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Ít nhất 15 người Hong Kong được cho là đã bị bắt do vi phạm luật an ninh mới.

Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Mỹ tháng này áp đặt các biện pháp trừng phạt Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cùng nhiều quan chức, cựu quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Chính phủ Mỹ cũng đã yêu cầu hàng hóa được sản xuất tại Hong Kong phải được dán nhãn "sản xuất tại Trung Quốc" khi xuất khẩu sang Mỹ kể từ ngày 25/9.

Các nước trong liên minh tình báo Ngũ Nhãn gồm Mỹ, Canada, Australia, Anh và New Zealand cũng như hai quốc gia châu Âu là Pháp và Đức đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong để phản đối luật an ninh

Đáp lại, Trung Quốc đã chấm dứt hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với Canada, Australia, Anh và New Zealand, trong khi chính quyền Hong Kong thông báo dừng hiệp ước dẫn độ với Pháp và Đức. Bắc Kinh cũng tuyên bố áp lệnh trừng phạt với 11 công dân Mỹ, trong đó có nhiều thượng nghị sĩ, để phản đối Washington.

Huyền Lê (Theo Reuters)