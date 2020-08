Hong Kong phản đối Mỹ trừng phạt trưởng đặc khu

Hong Kong cho rằng Mỹ hành động "phi lý" khi trừng phạt trưởng đặc khu và 10 quan chức, cảnh báo các công ty Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng.

"Hình thức trừng phạt này nếu nhắm vào quan chức hoặc lãnh đạo của một quốc gia khác là tàn bạo, không cân xứng và phi lý", lãnh đạo cơ quan thương mại Hong Kong Edward Yau nói với các phóng viên hôm nay, đề cập việc Bộ Tài chính Mỹ hôm 7/8 thông báo áp lệnh trừng phạt trưởng đặc khu Carrie Lam cùng 10 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản và lợi ích liên quan tại Mỹ của các quan chức có tên trong danh sách hoặc các tổ chức do họ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 50% trở lên, sẽ bị phong tỏa và phải được báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ.

"Nếu Mỹ đơn phương thực hiện loại hành động phi lý này, rốt cuộc các công ty Mỹ tại Hong Kong sẽ phải chịu ảnh hưởng", ông Yau nói thêm, nhưng không nêu rõ tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở đặc khu là gì.

Lãnh đạo cơ quan thương mại Hong Kong Edward Yau trả lời phỏng vấn tháng 6/2019. Ảnh: SCMP.

Trung Quốc ban hành luật an ninh mới tại Hong Kong cuối tháng 6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Ít nhất 15 người Hong Kong được cho là đã bị bắt do vi phạm luật an ninh mới.

Nhiều quốc gia và tổ chức thế giới đã bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích hành động này của Trung Quốc và ký sắc lệnh xóa bỏ mọi ưu đãi thương mại cho Hong Kong.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Huyền Lê (Theo AFP)