Cảnh sát Hong Kong bắt trùm truyền thông Jimmy Lai với cáo buộc thông đồng cùng các lực lượng nước ngoài theo luật an ninh mới.

"Họ bắt ông ấy tại nhà lúc 7h sáng. Các luật sư của chúng tôi đang trên đường tới đồn cảnh sát", Mark Simon, trợ lý thân cận của trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai, viết trên mạng xã hội Twitter hôm nay. Cảnh sát đang thực hiện lệnh khám nhà của Lai và con trai.

Cảnh sát Hong Kong cho biết đã bắt 7 người đàn ông trong độ tuổi 39-72 theo luật an ninh mới, thêm rằng chiến dịch này vẫn đang diễn ra và số người bị bắt có thể tăng thêm. Nguồn tin giấu tên tại sở cảnh sát Hong Kong cho biết Lai bị cáo buộc thông đồng với các lực lượng nước ngoài và lừa đảo.

Jimmy Lai trong một cuộc tuần hành tại Hong Kong hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.

Lai sở hữu Apple Daily và Next Magazine, hai tờ báo có quan điểm ủng hộ dân chủ và thường xuyên chỉ trích Trung Quốc đại lục. Ông là một trong số ít doanh nhân Hong Kong sẵn sàng công kích Bắc Kinh, từng bị truy tố vì chống lệnh cấm tụ tập trong cuộc biểu tình ở thành phố hồi năm ngoái.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc từng mô tả Lai là người đứng sau cuộc biểu tình lớn ở Hong Kong hồi năm ngoái, gọi trùm truyền thông là "thủ lĩnh bè lũ 4 tên cấu kết với nước ngoài để phá hoại đất nước".

Luật an ninh Hong Kong được ban hành cuối tháng 6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, trong khi quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Mỹ và nhiều các nước châu Âu chỉ trích luật này, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Vũ Anh (Theo AFP)