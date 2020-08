Carrie Lam 'không bận tâm' lệnh trừng phạt của Mỹ

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố "không bận tâm" về lệnh trừng phạt của Mỹ với cá nhân bà, nhưng sẽ bảo vệ lợi ích của thành phố.

"Dù có một số bất tiện trong công việc cá nhân của tôi, tôi không có gì phải bận tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những điều đúng đắn cho đất nước và Hong Kong", bà Lam hôm nay nói tại họp báo hàng tuần ở Hong Kong.

Tuyên bố của Lam đề cập tới việc Washington áp lệnh trừng phạt đối với cá nhân bà cùng 10 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục vì "làm suy yếu quyền tự trị" của đặc khu này.

Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản và lợi ích liên quan tại Mỹ của các quan chức có tên trong danh sách, hoặc các tổ chức do họ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 50% trở lên, bị phong tỏa và phải được báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam phát biểu tại họp báo ở đặc khu hôm 31/7. Ảnh: Reuters.

Bà Lam nói cá nhân bà không thể đến Mỹ, nhưng chính quyền Hong Kong sẽ tiếp tục xúc tiến quan hệ giữa đặc khu với các doanh nghiệp Mỹ.

Đề cập đến việc Mỹ mới đây yêu cầu hàng hóa sản xuất tại Hong Kong xuất sang Mỹ phải gắn mác "Sản xuất tại Trung Quốc" từ sau 25/9, bà Lam khẳng định Hong Kong và Trung Quốc đại lục là hai thành viên riêng biệt của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hong Kong sẽ khiếu nại lên tổ chức này quyết định của Washington.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lệnh trừng phạt 11 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục sau khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh Hong Kong. Luật hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Ngoài bà Lam, các quan chức Hong Kong bị trừng phạt bao gồm Ủy viên Cảnh sát Hong Kong Chris Tang, cựu ủy viên cảnh sát Stephen Lo, Thư ký phụ trách an ninh John Lee Ka-chiu, Thư ký phụ trách tư pháp Teresa Cheng, Thư ký phụ trách vấn đề lập hiến và đại lục Erick Tsang, Tổng thư ký Hội đồng Bảo vệ An ninh Quốc gia Eric Chan.

Chính quyền Hong Kong cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ là can thiệp "trắng trợn" vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố trừng phạt 11 công dân Mỹ, trong đó có nhiều nghị sĩ quốc hội, từ 10/8 để trả đũa.

Bắc Kinh cũng như chính quyền Hong Kong đều khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, trong khi quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Mỹ và nhiều các nước châu Âu chỉ trích luật này, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Mai Lâm (Theo Reuters)