Mỹ điều tàu chiến, tiêm kích giúp UAE đối phó phiến quân

Mỹ triển khai chiến hạm USS Cole, tiêm kích thế hệ 5 đến UAE sau khi nước này hứng chịu loạt tấn công bằng tên lửa của phiến quân Houthi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 1/2 điện đàm với Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan, thông báo Mỹ sẽ điều tàu khu trục mang tên lửa hành trình USS Cole đến Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để phối hợp với hải quân nước này. Chiến hạm sau đó sẽ cập cảng Abu Dhabi.

Tiêm kích F-35 Mỹ triển khai đến UAE năm 2019. Ảnh: USAF.

Washington cũng triển khai tiêm kích thế hệ 5 đến UAE để "hỗ trợ đối phó các mối đe dọa hiện tại", nhưng chưa rõ Mỹ sẽ huy động chiến đấu cơ F-22 hay F-35 cho nhiệm vụ này. "Đợt triển khai là tín hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ luôn bên cạnh UAE với tư cách đối tác chiến lược lâu dài", Bộ trưởng Austin cho hay.

Thông tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi UAE hứng chịu cuộc tấn công bằng tên lửa thứ ba từ phiến quân Houthi ở Yemen chỉ trong một tháng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ban đầu cho rằng hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã chặn các tên lửa trong vụ tập kích ngày 31/1, nhưng Lầu Năm Góc sau đó khẳng định quân đội UAE đã bắn hạ mục tiêu.

Phiến quân Houthi trỗi dậy ở Yemen từ cuối năm 2014, chiếm nhiều phần lãnh thổ nước này, bao gồm cả thủ đô Sanaa, đe dọa chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang sống lưu vong.

Liên quân do Arab Saudi triển khai chiến dịch can thiệp quân sự vào Yemen từ tháng 3/2015 để đẩy lùi Houthi. Các bên liên tục giao tranh trong hơn 7 năm qua, nhưng cục diện chiến trường chưa ngã ngũ. UAE đã cắt giảm phần lớn hiện diện quân sự tại Yemen từ năm 2019, nhưng lực lượng do nước này hậu thuẫn gần đây tham gia các trận đối đầu với Houthi ở những tỉnh then chốt của Yemen.

Vũ Anh (Theo Reuters)