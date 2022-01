UAE lo người dân làm lộ bí mật lá chắn tên lửa

Giới chức UAE triệu tập những người chia sẻ video hệ thống phòng không khai hỏa chặn tên lửa phiến quân Houthi, vì lo ngại lộ bí mật quân sự.

Văn phòng Công tố Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm qua triệu tập một số người dân đã đăng lên mạng video lưới phòng không khai hỏa, đánh chặn tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi ở Yemen hôm 24/1. Cơ quan này không cho biết bao nhiêu người bị triệu tập và hình thức xử phạt họ.

"Văn phòng Công tố cảnh báo các video có thể đe dọa cơ sở quân sự quan trọng, ảnh hưởng tới an ninh và ổn định xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý những người vi phạm. Những người đăng video sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý mang tính răn đe", hãng thông tấn nhà nước WAM đăng thông cáo cho hay.

Chớp sáng phóng lên bầu trời sau khi lá chắn tên lửa UAE kích hoạt, đánh chặn tên lửa Houthi sáng 24/1. Ảnh chụp màn hình video Twitter/spriter99880.

UAE hiếm khi công khai đề cập tới hoạt động an ninh, quốc phòng, nhưng xác nhận đã hai lần xác nhận bị Houthi tấn công trong vòng một tuần qua. Bộ Quốc phòng UAE hôm 24/1 thông báo hệ thống phòng không Patriot đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo của Houthi nhằm vào căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ gần Abu Dhabi.

Cư dân địa phương đã chứng kiến nhiều chớp lửa trên bầu trời thủ đô lúc 4h30, trong khi video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt tên lửa phóng lên để đánh chặn mục tiêu, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Những video được chia sẻ trên mạng xã hội có thể làm lộ bí mật về vị trí bố trí các tổ hợp tên lửa phòng không, cũng như chủng loại của chúng.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào lãnh thổ UAE trong vòng một tuần, sau đòn tập kích đánh xuống một cơ sở dầu mỏ ở Abu Dhabi hôm 17/1 khiến ba người thiệt mạng và gây đám cháy gần sân bay quốc tế của thủ đô.

Hai nguồn tin giấu tên trước đó cho biết Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) của UAE đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào cơ sở dầu mỏ gần căn cứ không quân Al Dhafra hôm 17/1, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống này khai hỏa trong tình huống thực chiến và hạ được mục tiêu.

Phiến quân Houthi trỗi dậy ở Yemen từ cuối năm 2014, chiếm nhiều phần lãnh thổ nước này, bao gồm cả thủ đô Sanaa, đe dọa chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang sống lưu vong.

Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu triển khai chiến dịch can thiệp quân sự vào Yemen từ tháng 3/2015 để đẩy lùi Houthi. Các bên liên tục giao tranh trong hơn 7 năm qua, nhưng cục diện chiến trường chưa ngã ngũ. UAE đã cắt giảm phần lớn hiện diện quân sự tại Yemen từ năm 2019, nhưng lực lượng do nước này hậu thuẫn gần đây bắt đầu tham gia các trận đối đầu với Houthi ở những tỉnh then chốt với ngành năng lượng của Yemen.

Vũ Anh (Theo Reuters)