Mỹ cảnh báo Israel về dự án Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ sẽ cảnh báo người đồng cấp Israel về việc Trung Quốc tiếp tục các dự án đầu tư vào hạ tầng và công nghệ cao nước này.

"Chúng tôi sẽ thẳng thắn với những người bạn Israel về các rủi ro đối với an ninh quốc gia chung giữa hai nước xuất phát từ quan hệ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc", một quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ nói trong họp báo ngày 13/11, trước thềm hội đàm giữa Ngoại trưởng Antony Blinken và người đồng cấp Israel Yair Lapid.

Thông điệp cảnh báo của Ngoại trưởng Blinken thể hiện sự nhất quán trong quan điểm của Mỹ đối với đồng minh Israel về nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia từ các dự án cơ sở hạ tầng, công nghệ cao do Trung Quốc thực hiện. Các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng từng thảo luận về vấn đề Trung Quốc với cố vấn an ninh quốc gia Israel Eyal Hulata khi ông này tới thủ đô Washington hồi đầu tháng.

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao Mỹ trong cuộc họp báo ngày 12/10 không nêu cụ thể về lo ngại của họ với Trung Quốc.

"Mỹ coi Trung Quốc là một đối thủ thách thức trật tự dựa trên luật pháp quốc tế hiện nay. Mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc sẽ trở nên cạnh tranh nếu cần thiết", quan chức này cho biết.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) trước thềm cuộc họp ở thủ đô Rome, Italy ngày 27/6. Ảnh: AFP.

Israel đang mời thầu dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Tel Aviv trị giá nhiều tỷ USD. Một nguồn tin trong chính phủ Israel cho hay các tập đoàn Trung Quốc đã tham gia chào thầu, trong đó có một hồ sơ có giá thấp hơn hẳn so với các đối thủ khác.

Công ty Xây dựng Kỹ thuật Dân dụng Trung Quốc, thuộc Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc, từng tham gia dự án đào đường hầm Gilon ở Israel năm 2014. Chính quyền Biden hồi tháng 6 ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty này nhận đầu tư từ Mỹ, do nghi ngờ có quan hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

Ngoại trưởng Blinken cũng dự kiến gặp người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ngày 13/10. Mỹ đã bày tỏ lo ngại việc UAE sử dụng các sản phẩm của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei trong hệ thống liên lạc của nước này.

Một cuộc họp ba bên giữa Ngoại trưởng Mỹ, Israel và UAE dự kiến diễn ra sau đó nhằm làm nổi bật thành công của hiệp định Abraham do chính quyền cựu tổng thống Donald Trump làm trung gian. Hiệu định này cho phép Israel bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Arab gồm UAE, Bahrain, Morocco và Sudan.

Nguyễn Tiến (Theo Jerusalem Post)