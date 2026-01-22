Musk tính mua hãng bay sau khi gọi CEO là 'kẻ ngốc'

Elon Musk đưa ra ý tưởng mua RyanAir sau khi gọi CEO Michael O'Leary của hãng hàng không này là "kẻ ngốc" vì từ chối lắp Starlink trên máy bay.

Câu chuyện bắt đầu vào tuần trước, khi Michael O'Leary - CEO hãng hàng không giá rẻ Ireland RyanAir - nhận câu hỏi rằng, liệu ông có noi theo hai đối thủ Lufthansa và British Airways lắp đặt công nghệ Internet vệ tinh Starlink trên đội bay gồm 650 máy bay của mình hay không. O'Leary lập tức phản đối ý tưởng này.

"Chúng tôi sẽ phải lắp đặt một ăng-ten trên nóc máy bay, điều có thể tạo 'lực cản nhiên liệu' tăng 2%, gây tiêu tốn khoảng 200-250 triệu USD mỗi năm, tức phải thêm một USD cho mỗi hành khách chuyên chở", O'Leary nói với đài phát thanh Newstalk của Ireland. "Chúng tôi chưa đủ khả năng chi trả những chi phí đó, và hành khách cũng không có quá nhiều nhu cầu cho sử dụng Internet. Do vậy, chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ này trên máy bay".

Michael O'Leary (trái) và Elon Musk. Ảnh: EuropeanCEO/AP

Trên X, Musk cho rằng cách hiểu đó là "thiếu thông tin". O'Leary lập tức đáp trả với lời lẽ gay gắt khiến căng thẳng leo thang. "Tôi không để ý đến Elon Musk chút nào", O'Leary nói trong phỏng vấn khác cùng Newstalk. "Hắn ta là một thằng ngốc. Rất giàu có, nhưng vẫn là một thằng ngốc. Elon Musk biết gì về máy bay và lực cản chứ".

Tỷ phú nổi giận, cho rằng O'Leary nên bị sa thải. "Tôi có nên mua lại RyanAir và bổ nhiệm một người tên thật là Ryan làm người đứng đầu không?", Musk đặt câu hỏi trên X đầu tuần này, ngụ ý nên thay CEO hãng hàng không bằng người tên Ryan, giống tên với nhà đồng sáng lập Tony Ryan đã qua đời năm 2007.

"Tôi thực sự muốn giao quyền điều hành RyanAir cho một người tên Ryan. Đó là định mệnh", Musk tiếp tục. Sau đó, ông tạo một cuộc thăm dò "Có nên mua lại RyanAir và khôi phục vị thế người quản lý Ryan hợp pháp". Hơn 3/4 trong số gần 900.000 người tham gia khảo sát chọn "Có" trước khi thăm dò đóng ngày 20/1.

Quảng cáo của RyanAir trên X.

O'Leary cho biết ông "quá già để dùng mạng xã hội". Tuy nhiên, tài khoản chính thức của RyanAir cũng đăng bài chế giễu Musk thông qua một loạt quảng cáo giảm giá chuyến bay trên X.

"RyanAir đang tung ra chương trình khuyến mãi vé 'dành riêng cho những kẻ ngốc', đặc biệt dành cho Elon và bất kỳ kẻ ngốc nào khác trên máy bay 'X'", tài khoản này viết.

"Đừng cảm ơn chúng tôi, hãy cảm ơn tên 'ngu ngốc to xác' đó", tài khoản này tiếp tục trong bài viết khác, kèm hình ảnh quảng cáo, gắn thẻ tài khoản Elon Musk.

Tỷ phú Mỹ chưa có thêm bình luận nào.

RyanAir và O'Leary cũng không còn đề cập câu chuyện. Tuy nhiên, cổ phiếu RyanAir đã giảm khoảng 1% sau màn đối đáp qua lại với Musk.

Theo Guardian, câu chuyện hiện dừng lại ở những lời nói suông. Tuy nhiên, tỷ phú Mỹ từng gây sốc trước đây cũng với lời nói đùa tương tự. Năm 2017, ông đăng tweet bày tỏ yêu thích mạng xã hội Twitter. Khi một nhà báo đề nghị ông nên mua nó, Musk đã trả lời: "Giá bao nhiêu vậy?". Gần 5 năm sau, ông thực sự thâu tóm mạng xã hội giá 44 tỷ USD và đổi tên thành X.

Dù vậy, theo các chuyên gia, kể cả Musk thật sự muốn mua RyanAir, điều đó khó thành hiện thực. Musk sinh ra ở Nam Phi, hiện sống ở Mỹ. Theo quy định của Liên minh châu Âu, các hãng hàng không có trụ sở tại EU phải thuộc sở hữu đa số của công dân của khối, hoặc công dân Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland hoặc Liechtenstein.

Bảo Lâm (theo Guardian, Newstalk, BBC)