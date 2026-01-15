Elon Musk 'muốn biến Star Trek thành hiện thực'

Tỷ phú Elon Musk đặt tham vọng chinh phục không gian với mục tiêu hiện thực hóa những gì có trong phim "Star Trek".

"Chúng tôi muốn biến Star Trek thành hiện thực, được chứ", Musk nói tại địa điểm phóng Starbase của SpaceX ở Texas tuần này, có sự tham gia của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. "Chúng tôi muốn Học viện Starfleet thành sự thật, không còn là khoa học viễn tưởng. Rồi một ngày, khoa học viễn tưởng sẽ thành sự thật".

"Star Trek có thật đấy", Hegseth nói đùa sau khi được Musk giới thiệu.

Minh họa Elon Musk, robot Tesla Optimus chinh phục Sao Hỏa. Ảnh: ChatGPT

Star Trek là phim khoa học viễn tưởng ra đời năm 1966, xoay quanh hành trình khám phá vũ trụ của con người trong tương lai, trong đó phi hành đoàn trên tàu Enterprise có sứ mệnh khám phá những thế giới mới, tìm kiếm sự sống và nền văn minh mới. Học viện Starfleet là một học viện vũ trụ hư cấu trong Star Trek, nơi đào tạo lực lượng thám hiểm, nghiên cứu khoa học và phòng thủ của Liên bang Hành tinh Thống nhất.

Đây không phải lần đầu Musk nhắc đến việc chinh phục vũ trụ. Trên podcast Moonshots with Peter Diamandis phát sóng cuối tuần qua, ông dự đoán robot hình người kết hợp AGI sẽ mở ra khả năng đưa nhân loại vào kỷ nguyên thịnh vượng và sẽ có một xã hội giống Star Trek, nơi công nghệ phục vụ con người. Tuy nhiên, tỷ phú cũng không loại trừ xã hội mới có thể giống phim Terminator với bất ổn và xung đột.

Musk đặt mục tiêu đưa con người sinh sống đa hành tinh, với Sao Hỏa là điểm đến đầu tiên. Thông qua SpaceX, ông thúc đẩy phát triển tên lửa tái sử dụng và tàu vũ trụ Starship nhằm giảm mạnh chi phí phóng. Tỷ phú cho rằng Sao Hỏa có thể trở thành "bảo hiểm sinh tồn" cho nhân loại trước các rủi ro toàn cầu trên Trái Đất.

Năm ngoái, ông cũng đặt mục tiêu đưa robot hình người Optimus lên Sao Hỏa vào cuối năm nay. Dù vậy, giới chuyên gia nhận định tham vọng của Musk khó thực hiện đúng hạn do cả tàu Starship và robot hình người đều chưa sẵn sàng, cộng thêm thách thức kỹ thuật khi bay tới hành tinh đỏ.

Bảo Lâm (theo NY Post)