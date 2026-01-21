Musk 'thưởng xe Cybertruck cho kỹ sư huấn luyện GPU trong 24 giờ'

Một nhân viên xAI từng nhận được xe Cybertruck giá hàng chục nghìn USD sau khi Musk "thách đố" hoàn thành huấn luyện GPU trong 24 giờ.

Trên chương trình podcast Relentless cuối tuần qua, Sulaiman Ghori, nhân viên kỹ thuật của xAI, kể về phong cách làm việc ngẫu hứng của Musk. "Khi đang thiết lập giá đỡ cho GPU dùng để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo của xAI, Elon đưa ra lời đề nghị bất thường", Ghori kể. "Ông ấy nói kiểu: Được rồi, các cậu có thể nhận được một chiếc Cybertruck tối nay nếu hoàn thành bài kiểm tra huấn luyện trên những GPU đang lắp đặt trong vòng 24 giờ'".

Một kỹ sư có tên Tyler đã nhận lời và thắng cuộc. Ghori cho biết những ngày sau đó, anh đã thấy chiếc xe xuất hiện bên ngoài văn phòng.

Elon Musk trên sân khấu ra mắt mẫu bán tải điện Cybertruck, tháng 11/2019. Ảnh: Quartz

Tuy nhiên, tiết lộ của Ghori được cho là khiến anh mất việc. Ngày 20/1, Ghori thông báo trên X: "Tôi đã rời xAI. Chỉ có tình cảm tốt đẹp nhất dành cho đội ngũ và đồng nghiệp cũ của tôi". Một số người nổi tiếng, như MrBeast, hỏi nguyên nhân có phải từ buổi phỏng vấn hay không, nhưng không nhận được phản hồi. Theo hồ sơ trên Linkedin, Ghori mới gia nhập xAI từ tháng 3/2025.

Elon Musk và xAI không đưa ra bình luận.

Theo Business Insider, câu chuyện của Ghori, nếu là thật, cho thấy cách tỷ phú Mỹ hướng đến mức độ hiệu quả trong điều hành doanh nghiệp của mình. Musk cũng nổi tiếng là người hay cá cược với nhân viên. AirMail cho biết, gần hai thập kỷ trước, ông cược 20 USD với Steve Davis, một trong những nhân viên đầu tiên của SpaceX, vào khả năng công ty sẽ có một máy làm sữa chua đông lạnh. Davis thắng, và các nhân viên sau đó được thưởng thức món sữa chua miễn phí.

Cũng trong podcast, Ghori nói Musk điều hành công ty theo "cấu trúc phẳng" nhằm tiếp xúc trực tiếp với nhân viên nhiều nhất có thể. Tại xAI, cấu trúc sẽ gồm ba cấp: các cá nhân đóng góp, các nhà đồng sáng lập và Musk.

"Không ai được phép nói 'không' với ông ấy", Ghori nói. Nếu ai có ý tưởng hay, họ có thể "theo đuổi" ngay hôm đó bằng cách trình bày trực tiếp cho Musk hoặc khách hàng liên quan. Tuy nhiên, các dự án này "có rất ít hạn chót" vì tỷ phú yêu cầu phải hoàn thành nhanh.

Văn hóa làm việc nhanh và đề cao cá tính mà Musk thực thi thường cần thời gian làm quen. Nhưng khi đến xAI, Ghori nhận rất ít sự hướng dẫn. "Không ai bảo tôi phải làm gì cả. Ngày đầu tiên, họ chỉ đưa cho tôi laptop và thẻ nhân viên", anh kể. Anh không thuộc nhóm nào và cũng không có bàn làm việc khi mới đến xAI. Cuối cùng, anh phải tìm nhà đồng sáng lập xAI Greg Yang để trao đổi và tham gia nhóm phát triển tính năng Ask Grok trên mạng xã hội X.

Tesla Cybertruck là mẫu bán tải điện được Tesla giới thiệu năm 2019 nhưng đến 2023 mới thương mại hóa. Xe thu hút sự chú ý với thiết kế thân đa giác, vỏ thép không gỉ và kính cường lực. Giá khởi điểm xe từ 50.000 USD, trong đó bản cao nhất Cyberbeast gần 100.000 USD.

