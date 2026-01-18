Musk đòi OpenAI và Microsoft bồi thường 134 tỷ USD

Elon Musk kiện OpenAI và Microsoft, nói ông xứng đáng hưởng khoản lợi mà hai công ty đã thu được một cách không chính đáng từ khoản đầu tư ban đầu của ông.

Theo hồ sơ trình lên Tòa án liên bang Mỹ cuối tuần này, Musk cho biết mình xứng đáng nhận được lợi nhuận từ khoản đầu tư vào OpenAI. Theo tỷ phú, OpenAI đã kiếm được từ 65,5 tỷ đến 109,4 tỷ USD từ những đóng góp của ông năm 2015, trong khi Microsoft cũng kiếm từ 13,3 tỷ đến 25,1 tỷ USD.

Elon Musk tham dự một diễn đàn đầu tư tại Washington hồi tháng 11/2025. Ảnh: AP

Trong hồ sơ, Musk cho biết đã đóng góp khoảng 38 triệu USD, chiếm 60% vốn ban đầu của OpenAI. Số tiền chủ yếu giúp tuyển dụng nhân viên, kết nối những người sáng lập với các mối quan hệ quan trọng và tạo uy tín cho dự án mới thành lập.

"Cũng như những nhà đầu tư ban đầu vào một công ty khởi nghiệp khác, người đầu tư có thể thu lợi nhuận gấp nhiều lần so với khoản tiền bỏ ra. Với khoản lợi nhuận mà OpenAI và Microsoft kiếm được một cách không chính đáng, giờ Musk có quyền được hoàn trả, với số tiền lớn hơn nhiều so với đóng góp ban đầu", đơn kiện có đoạn.

Musk cũng yêu cầu "bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt" cùng một số hình phạt khác, gồm cả lệnh cấm. Trong đơn, việc tính toán các khoản đền bù được thực hiện bởi nhà kinh tế tài chính nổi tiếng C. Paul Wazzan.

OpenAI và Microsoft đều phản đối cáo buộc và phản bác yêu cầu bồi thường thiệt hại. OpenAI đã gọi vụ kiện "vô căn cứ" và là một phần trong "chiến dịch quấy rối" do Musk khởi xướng. Luật sư của Microsoft cũng khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy công ty "hỗ trợ và tiếp tay" cho OpenAI.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 4 tại Oakland để giải quyết các cáo buộc.

Musk đồng sáng lập OpenAI năm 2015, nhưng rời đi năm 2018 sau nỗ lực giành quyền kiểm soát bất thành. Ông tố cáo công ty đứng sau ChatGPT và CEO Sam Altman phá vỡ "thỏa thuận sáng lập" sẽ hoạt động phi lợi nhuận vì sự tiến bộ của nhân loại và khởi kiện nhiều lần. Tỷ phú cũng đánh giá việc hợp tác với Microsoft và theo đuổi lợi nhuận là vi phạm nguyên tắc của công ty. Tuy nhiên, OpenAI và Altman khẳng định Musk trước đây ủng hộ mô hình vì lợi nhuận và hiện trả đũa vì ghen tị.

Trong khi đó, Microsoft đầu tư rất sớm vào OpenAI, từ 2019, với khoản tiền đầu tiên một tỷ USD, chủ yếu hợp tác phát triển AI trên hạ tầng Azure. Những năm tiếp theo, công ty phần mềm Mỹ tiếp tục rót vốn, đưa tổng giá trị đầu tư lên 13 tỷ USD, giúp họ trở thành đối tác chiến lược quan trọng nhất của OpenAI và là nền tảng điện toán chính cho các mô hình GPT.

Hồi tháng 6/2025, mối quan hệ giữa OpenAI và Microsoft được cho là đang rạn nứt khi công ty sở hữu ChatGPT muốn giảm phụ thuộc vào tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới. Dù vậy, vào tháng 10/2025, Microsoft đã "khóa chặt mối quan hệ" khi ký thỏa thuận gia hạn quyền đối với các mô hình của OpenAI đến năm 2032, xác nhận 27% cổ phần trị giá 135 tỷ USD.

Bảo Lâm (theo Reuters, TechCrunch)