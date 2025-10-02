Apple, OpenAI yêu cầu tòa bác đơn kiện của Musk

Apple và OpenAI đã gửi đơn yêu cầu bác bỏ hoàn toàn vụ kiện vô căn cứ của Elon Musk về việc hợp tác giữa hai công ty.

Quan hệ đối tác giữa Apple và OpenAI được công bố hồi tháng 6/2024, trong đó, ChatGPT được triển khai trên iPhone, iPad và máy Mac. Cuối tháng 8, xAI, công ty do Musk sáng lập, đệ đơn kiện lên tòa án Mỹ, tố cáo Apple và OpenAI thông đồng nhau nhằm kìm hãm sự cạnh tranh trên thị trường trí tuệ nhân tạo.

Trong tài liệu gửi tòa án ngày 1/10, luật sư của Apple khẳng định thỏa thuận tích hợp ChatGPT vào hệ điều hành của hãng hoàn toàn không độc quyền. Bên cạnh đó, công ty cũng có ý định hợp tác với một số chatbot AI tạo sinh khác. Do đó, họ yêu cầu thẩm phán bác bỏ đơn kiện của xAI.

Trong một hồ sơ khác, luật sư của OpenAI chỉ trích Musk đang tiến hành một chiến dịch kiện tụng chỉ để gây khó dễ, cản trở sự phát triển của OpenAI và ChatGPT.

Tỷ phú Elon Musk tại Paris, Pháp tháng 6/2023. Ảnh: Reuters

Trong đơn kiện tháng 8, xAI yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại lên tới hàng tỷ USD, lập luận rằng thỏa thuận sẽ khiến Apple không có lý do để quảng bá ứng dụng X và chatbot Grok của xAI trên App Store. "Apple và OpenAI đã khóa chặt thị trường để duy trì thế độc quyền của họ và ngăn cản những nhà đổi mới như X và xAI cạnh tranh", Musk cho hay.

Khi đó, OpenAI phủ nhận cáo buộc, cho rằng vụ kiện là một phần trong các cuộc tấn công của Elon Musk nhắm vào công ty. "Đơn kiện mới nhất là hành vi quấy rối kéo dài của ông Musk", phát ngôn viên OpenAI nói với Guardian.

Một số nhà phân tích đánh giá vụ kiện của Musk thiếu căn cứ, nhưng có thể sẽ mang đến rắc rối cho Apple. Ngoài ra, việc khởi kiện cũng nhằm quảng bá, nâng cao hình ảnh chatbot Grok. Đây không phải là lần đầu Musk tố cáo Apple đối xử bất công. Năm 2022, ông nói Apple đe dọa xóa Twitter khỏi App Store.

Huy Đức (theo Reuters, Apple Insider)