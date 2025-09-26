xAI của Elon Musk kiện OpenAI

Startup xAI kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại để giành lợi thế không công bằng trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo.

Theo đơn kiện trình lên tòa án liên bang California hôm 24/9, OpenAI được cho là đang thực hiện "mô hình cực kỳ đáng lo ngại" là tuyển dụng các cựu nhân viên xAI nhằm tiếp cận bí mật thương mại liên quan đến chatbot Grok.

"OpenAI đang nhắm vào những cá nhân biết công nghệ then chốt và kế hoạch kinh doanh của xAI, bao gồm mã nguồn và lợi thế vận hành của công ty khi triển khai trung tâm dữ liệu, sau đó xúi giục họ vi phạm cam kết bảo mật và nghĩa vụ khác với xAI bằng những cách bất hợp pháp", đơn kiện viết.

Elon Musk trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Ngày 25/9, người phát ngôn của OpenAI phủ nhận cáo buộc, gọi đây là "chương mới nhất trong chuỗi hành vi quấy rối của ông Musk" với công ty.

xAI cho biết, họ phát hiện chiến dịch phá hoại công ty sau khi khởi kiện kỹ sư Xuechen Li với cáo buộc cung cấp thông tin mật cho OpenAI. Theo đơn kiện mới, ngoài Li, nhà phát triển ChatGPT cũng thuê cựu kỹ sư Jimmy Fraiture và một lãnh đạo tài chính cấp cao để đánh cắp bí mật thương mại.

Tháng trước, xAI cũng đệ đơn kiện, cáo buộc Apple và OpenAI thông đồng nhằm kìm hãm sự cạnh tranh. "Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ thế độc quyền trên thị trường smartphone, Apple hợp tác với công ty đang hưởng lợi nhiều nhất từ việc cản trở cạnh tranh và đổi mới trong lĩnh vực AI, là OpenAI - công ty độc quyền trên thị trường chatbot AI tạo sinh", đơn kiện nêu, đề cập thỏa thuận tích hợp ChatGPT vào các hệ thống của Apple.

Elon Musk đồng sáng lập OpenAI với Sam Altman năm 2015, nhưng rời đi năm 2018 sau nỗ lực giành quyền kiểm soát bất thành. Ông tố cáo Altman phá vỡ "thỏa thuận sáng lập" rằng OpenAI sẽ hoạt động vì sự tiến bộ của nhân loại, đánh giá việc hợp tác với Microsoft và theo đuổi lợi nhuận là vi phạm nguyên tắc của công ty. Tuy nhiên, OpenAI và Altman khẳng định Musk trước đây ủng hộ mô hình vì lợi nhuận và hiện trả đũa vì ghen tị.

