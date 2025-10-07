Elon Musk nhắm vào những người rời xAI sang OpenAI

Cuộc chiến nhân tài AI ở Thung lũng Silicon trở nên khốc liệt khi Elon Musk liên tiếp khởi kiện những chuyên gia rời xAI sang công ty đối thủ.

Một buổi sáng, một giám đốc tài chính của xAI bất ngờ nhận email từ Alex Spiro, luật sư của Musk: "Chúng tôi phát hiện ông có một số hành vi vi phạm về nghĩa vụ bảo mật với xAI. Vui lòng chấm dứt lập tức". Người này sau đó được xác định là Mike Liberatore. Đầu tháng 9, WSJ cho biết ông đã gia nhập OpenAI.

Đây là một phần trong đơn kiện do xAI trình lên tòa án liên bang California chống lại OpenAI tháng trước. Musk cáo buộc công ty của Sam Altman đánh cắp bí mật thương mại và cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài giám đốc tài chính, Musk còn cáo buộc hai kỹ sư Xuechen Li và Jimmy Fraiture "đào tẩu" sang OpenAI mang theo những thông tin có giá trị.

"OpenAI sẽ làm bất cứ điều gì khi bị đe dọa, gồm cả việc cướp và chiếm đoạt nhân sự, các tiến bộ kỹ thuật, mã nguồn và kế hoạch kinh doanh", theo hồ sơ OpenAI gửi lên tòa án.

OpenAI phủ nhận, tố cáo ngược Musk thực hiện "chiến dịch đe dọa" công ty.

Elon Musk. Ảnh: AP

Ngoài đơn kiện chung, xAI của Musk kiện riêng Xuechen Li, kỹ sư người Trung Quốc, lên tòa án California, cho rằng ông lấy cắp dữ liệu từ xAI, chatbot Grok và "che giấu dấu vết". Tháng trước, thẩm phán đã ban hành lệnh cấm tạm thời, không cho phép Li gia nhập OpenAI.

xAI cũng đệ đơn kiện Jimmy Fraiture lên Tòa án tối cao London (Anh), cáo buộc người này "sao chép, lưu giữ, tiết lộ và sử dụng sai trái bí mật thương mại", yêu cầu bồi thường gần 270.000 USD. Fraiture là một trong 50 nhân viên đầu tiên của xAI. Ông được cho là đã tải xuống mã nguồn của xAI bằng tính năng Airdrop trên MacBook vào ngày trước khi từ chức.

Travers Smith, luật sư của Fraiture, nói thân chủ của mình đã đưa ra quyết định "vội vàng và đáng tiếc", nhưng "kịch liệt phủ nhận" việc có ý định sử dụng mã để "mang lại lợi ích cho OpenAI". Li không đưa ra bình luận.

Theo các hồ sơ tòa án do Telegraph thu thập, có 8 giám đốc và kỹ sư cấp cao rời xAI để gia nhập OpenAI. Bên cạnh đó, một số vị trí khác thuộc công ty do Musk quản lý, như David Lau, cựu giám đốc phần mềm Tesla, cũng đã đầu quân cho doanh nghiệp của Altman.

Trong loạt đơn kiện, Musk và xAI cho rằng nhân tài của mình bị OpenAI lôi kéo. Tuy nhiên, một số người nói họ không chịu được phong cách lãnh đạo của tỷ phú Mỹ, như việc tham gia quá sâu vào chính trị, hay chật vật theo kịp cách làm việc không ngừng nghỉ của ông. Trên blog, Rob Keele, từng là luật sư của xAI, cho biết có "sự khác biệt về quan điểm thế giới" của ông so với Musk, thêm rằng bản thân phải lựa chọn giữa "gia đình và công việc".

"Cần làm rõ: OpenAI không cần hoặc không muốn bí mật thương mại của bất kỳ ai, kể cả xAI", đại diện OpenAI nói với Telegraph. "Mọi thứ rõ ràng được thiết kế nhằm bắt nạt và đe dọa công khai những người đã nghỉ việc muốn làm cho các công ty AI khác. Nhân viên của xAI đang bỏ chạy".

Theo WSJ, dù chưa có thống kê chi tiết, cuộc cạnh tranh nhân tài AI ngày một khốc liệt. Các doanh nghiệp đang "trong cơn điên cuồng", với những thỏa thuận bí mật, từ mức đãi ngộ hấp dẫn đến sự phản bội, "lật kèo" vào phút chót. Các CEO quyền lực trong lĩnh vực công nghệ sẵn sàng đưa ra gói lương trị giá trăm triệu USD mỗi năm cho những nhân viên được coi trọng nhất.

Musk và OpenAI từ lâu đã có hiềm khích. Ông đồng sáng lập OpenAI với Sam Altman năm 2015, nhưng rời đi năm 2018 sau nỗ lực giành quyền kiểm soát bất thành. Ông tố cáo Altman phá vỡ "thỏa thuận sáng lập" rằng OpenAI sẽ hoạt động vì sự tiến bộ của nhân loại, đánh giá việc hợp tác với Microsoft và theo đuổi lợi nhuận vi phạm nguyên tắc của công ty. Tuy nhiên, OpenAI và Altman khẳng định Musk trước đây ủng hộ mô hình vì lợi nhuận và hiện trả đũa vì ghen tị.

Bảo Lâm tổng hợp