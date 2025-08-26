Công ty của Musk kiện Apple và OpenAI

xAI, công ty do Elon Musk sáng lập, đệ đơn kiện với cáo buộc Apple và OpenAI thông đồng nhau nhằm kìm hãm sự cạnh tranh.

"Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ thế độc quyền trên thị trường smartphone, Apple hợp tác với công ty đang hưởng lợi nhiều nhất từ việc cản trở cạnh tranh và đổi mới trong lĩnh vực AI, là OpenAI - công ty độc quyền trên thị trường chatbot AI tạo sinh", đơn kiện viết, đề cập thỏa thuận tích hợp ChatGPT vào các hệ thống của Apple.

OpenAI phủ nhận cáo buộc, cho rằng vụ kiện là một phần trong các cuộc tấn công của Elon Musk nhắm vào công ty. "Đơn kiện mới nhất phù hợp với hành vi quấy rối kéo dài của ông Musk", phát ngôn viên OpenAI nói với Guardian.

Apple chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Tỷ phú Elon Musk tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 30/5. Ảnh: AP

Trên X đầu tháng 8, Musk từng chỉ trích Apple cản trở cạnh tranh vì "không công ty AI nào ngoài OpenAI có thể đạt vị trí số một trên App Store". Quan hệ đối tác giữa Apple và OpenAI được công bố tháng 6/2024, trong đó, ChatGPT được tích hợp vào iPhone, iPad và máy Mac.

xAI được thành lập năm 2023, sau đó mua lại mạng xã hội X vào tháng 3 với giá 33 tỷ USD nhằm nâng cao khả năng đào tạo chatbot.

Vụ kiện là diễn biến mới nhất trong chuỗi xung đột kéo dài giữa Elon Musk và Sam Altman. Từng là đồng sáng lập và đồng chủ tịch OpenAI, Musk năm 2024 kiện OpenAI để ngăn công ty chuyển đổi sang mô hình vì lợi nhuận. Ông cũng đề nghị mua lại nhà phát triển ChatGPT với giá 97,4 tỷ USD nhưng bị từ chối.

App Store của Apple cũng đang vướng vào một rắc rối pháp lý khác. Trong vụ kiện kéo dài với Epic Games - nhà sản xuất trò chơi điện tử Fortnite, thẩm phán yêu cầu Apple phải mở cửa kho ứng dụng, cho phép nhà phát triển và người dùng tùy chọn phương thức thanh toán thay vì phải thông qua công cụ của Apple.

Thu Thảo (Theo CNN, TechCrunch, Guardian)