Mưa lũ phá hủy các tuyến đường qua miền Trung

Ngày 30/10, một phần ngọn núi sạt xuống quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Tân, phủ dày hơn 2 m, dài gần 100 m. Đây là tuyến đường độc đạo đi từ huyện Bắc Trà My đến Nam Trà My cũ và tỉnh Quảng Ngãi.
Người dân đẩy xe máy qua đoạn đất nhão. Đến chiều 31/10, sau hai ngày tê liệt, đoạn đường quốc lộ 40B qua Trà Tân được giải phóng, lưu thông một làn xe.
Mưa lũ làm nhiều tuyến đường liên thôn ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My cũ, sạt lở. Đường độc đạo vào nóc ông Trường có 5 điểm sạt, nhiều đoạn bị cuốn trôi, gây chia cắt bốn ngày qua.
Sáng 31/10, dân quân tự vệ cùng thanh niên phải kết võng, thay nhau gánh gần 2 km qua cung đường sạt lở để đưa người làng đi cấp cứu.
Trưa 31/10, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Khâm Đức, bị sạt taluy âm, đứt nửa mặt nền đường. Khu Quản lý đường bộ III đặt rào chắn, biển cảnh báo, bố trí người cảnh giới, hướng dẫn giao thông.
Đơn vị này cho biết mưa mấy ngày, đất ngậm nước, nguy cơ sạt lở rất cao nên khuyến cáo chủ phương tiện đi theo quốc lộ 19 và 24 để kết nối giữa đường Hồ Chí Minh khu vực Tây Nguyên với quốc lộ 1.
Trên quốc lộ 40B, đoạn gần đập thủy điện Sông Tranh 2, mưa lớn những ngày qua khiến mặt đường bị sụt một nửa với chi chít nết nứt, nơi rộng nhất hơn 5 cm, dài 30 m. Mặt đường qua đoạn này có nguy cơ sụt xuống lòng hồ thủy điện.
Để tránh vết nứt toác rộng, lực lượng chức năng tạm thời dùng xi măng bịt, không cho nước chảy vào.
Mưa lũ khiến đường Trường Sơn Đông qua xã Trà Tân sạt lở bốn điểm. Trong ảnh là điểm sạt lở được dọn dẹp tạm thời để phương tiện qua lại.
Khu quản lý đường bộ III cho biết đường Trường Sơn Đông qua Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị ách tắc 24 vị trí, đến chiều nay còn 11, 13 điểm còn lại thông xe một làn.
Đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo bị sạt lở từ sáng 26/10, đất đá tràn xuống, giao thông bị tê liệt. Lực lượng chức năng điều động phương tiện để dọn các điểm sạt lở cả ngày và đêm. Đến nay, đường đã thông xe.
Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá mưa lũ tàn phá các quốc lộ qua miền Trung với hàng trăm điểm sạt lở. Đến 16h hôm nay, còn 46 vị trí ách tắc.
Sơn Thủy
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.