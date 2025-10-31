Mưa lũ phá hủy các tuyến đường qua miền Trung

Mưa lũ làm nhiều tuyến đường liên thôn ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My cũ, sạt lở. Đường độc đạo vào nóc ông Trường có 5 điểm sạt, nhiều đoạn bị cuốn trôi, gây chia cắt bốn ngày qua.

Sáng 31/10, dân quân tự vệ cùng thanh niên phải kết võng, thay nhau gánh gần 2 km qua cung đường sạt lở để đưa người làng đi cấp cứu.