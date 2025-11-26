Mua gói tập gym 30 triệu nhưng vẫn bị PT lải nhải chào hàng

Có buổi tôi chỉ được tập đúng 20 phút với PT phòng gym, còn lại là nghe tư vấn sản phẩm, từ gói tập đến thực phẩm chức năng.

Tôi vừa trải qua một trải nghiệm mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó chịu: bị nhân viên phòng gym dùng đủ mọi cách để "lùa gà" mua gói tập đắt đỏ, rồi tiếp tục bị chèo kéo mua thêm gói PT với giá gần 30 triệu đồng, nhưng nhận lại là chất lượng không xứng đáng.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi muốn cải thiện sức khỏe, nên ghé một trung tâm gym lớn gần công ty. Ngay khi vừa bước vào, tôi được đón tiếp rất nhiệt tình. Nhân viên tư vấn đưa ra hàng loạt chương trình ưu đãi, khẳng định nếu mua ngay hôm đó sẽ được giảm giá sâu, tặng kèm nhiều dịch vụ... Tôi hơi lưỡng lự, nhưng sự thúc giục liên tục, cộng với cách họ tỏ ra "hết lòng vì khách hàng" khiến tôi mềm lòng và ký hợp đồng gói tập một năm.

Tưởng rằng chuyện dừng ở đó, nhưng không. Chỉ sau hai buổi tập thử, tôi được giới thiệu sang một nhân viên khác – người tự giới thiệu là PT "kinh nghiệm 7 năm". Anh này nói thẳng với tôi rằng: "Tập thông thường sẽ không có hiệu quả đâu. Muốn thay đổi phải mua gói PT tập chuyên sâu với huấn luyện viên cá nhân".

Và rồi bảng giá được đưa ra: 25 triệu, 30 triệu, thậm chí 35 triệu cho một gói. Các anh ta nói khiến tôi có suy nghĩ: "Nếu mình không đăng ký thì tức là đang phí phạm sức khỏe của chính mình". Cộng thêm cảm giác bị bao vây bởi những lời thúc giục từ nhiều nhân viên khác khiến tôi lúng túng. Cuối cùng, tôi đồng ý mua gói PT gần 30 triệu, mặc dù trong lòng rất đắn đo.

>> Bị thoát vị đĩa đệm vì tin lời PT phòng gym 'tập yoga, pilates chữa đau lưng'

Tôi cứ nghĩ ít nhất khi đã bỏ ra số tiền lớn như thế, mình sẽ được hướng dẫn bài bản. Nhưng thực tế lại khiến tôi vỡ mộng. Trong các buổi tập, thay vì tập trung vào kỹ thuật, form tập hay dinh dưỡng, PT lại dành phần lớn thời gian để "chào hàng" thêm dịch vụ khác. Lúc thì họ bảo tôi nên mua thêm gói "siết cơ chuyên sâu", lúc lại mời mua thực phẩm bổ sung "độc quyền", lúc khác lại nói về chương trình nâng cấp gói PT...

Nhiều hôm tôi đang tập giữa chừng cũng bị cắt ngang để nghe những lời mời chào ấy. Có buổi tôi chỉ được tập đúng 20 phút, còn lại là nghe tư vấn sản phẩm. Dần dần, tôi cảm thấy chán nản, mất động lực, thậm chí stress mỗi khi đến phòng gym. Tôi quyết định phản ánh lên quản lý trung tâm. Họ ghi nhận, xin lỗi, hứa sẽ chấn chỉnh. Nhưng sau đó, tình trạng vẫn tiếp diễn. PT chỉ thay đổi cách nói chuyện chứ không thay đổi bản chất: vẫn để tôi tập một cách hời hợt và tìm cách lôi kéo mua thêm dịch vụ.

Cuối cùng, tôi bỏ ngang gói PT dù còn hơn một nửa thời lượng. Không phải vì tôi không kiên trì, mà vì tôi thấy mình bị lợi dụng lòng tin quá nhiều. Với những ai đang có ý định mua gói tập gym hay PT đắt đỏ, tôi khuyên mọi người hãy tỉnh táo, tìm hiểu kỹ, đọc kỹ hợp đồng, đừng vội tin vào những lời tư vấn quá mức nhiệt tình. Gym là để rèn luyện sức khỏe, chứ không phải nơi khiến chúng ta mệt mỏi vì những cuộc "upsale" liên tục. Và cũng hy vọng các trung tâm gym sẽ thực sự coi trọng trải nghiệm tập luyện của khách hàng, thay vì chỉ chăm chăm vào doanh số.

Lona