Mua đồ ăn 700 nghìn một tuần mùa dịch

Nếu chịu khó tính toán, một gia đình bốn người tốn chưa đến 1 triệu đồng tiền ăn mỗi tuần mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

"Thực ra mua hàng siêu thị nếu trong tình huống tiết kiệm thì vẫn có thể xử lý được:

1. Mỡ phần : 50 nghìn, rán lấy mỡ và tóp.

2. Cá cơm kho hành cà chua: 50 nghìn.

3. Cá chỉ vàng kho thơm cà chua kèm tóp mỡ: 50 nghìn.

4. Gốc cánh gà: 50 nghìn.

5. Xương ống: 50 nghìn.

6. Ức gà công nghiệp: 100 nghìn (làm ruốc hoặc xào nấm, nấm đắt thì xào hành tây cà rốt...).

7. Đùi gà lọc: 50 nghìn (xào, hầm khoai cà rốt, rán, rang...).

8. Thịt vai: 60 nghìn (rang, xay...).

9. Trứng: 30 nghìn (rán, nấu mỳ, luộc, xào..)

100 nghìn rau, gia vị, 100 nghìn mỳ tôm, mỳ gạo ..ăn sáng.

700 nghìn ăn một tuần, mỗi ngày 3 buổi, đủ dinh dưỡng. Cho gia đình bốn người.

Trong lúc khó khăn thì chấp nhận thay gà ta bằng gà tây. Bỏ hải sản khỏi thực đơn. Nguyên tắc đồ ăn đi siêu thị mua một tuần nhiều nhất hai lần, tính toán luôn một ngày sáng, trưa, tối ăn gì . Kể cả rau nấu canh hay luộc đều tính hết. Tính thì khi làm mới ít phát sinh. Hoa quả nguyên tắc theo mùa, gì rẻ thì mua, mục đích tiết kiệm mà vẫn có dinh dưỡng".

Độc giả Nguyen Dung chia sẻ chi tiết thực đơn và cách chi tiêu vừa tiết kiệm sau bài viết Nội trợ giữa 'cơn lốc' thu nhập giảm, giá cả tăng. Thu nhập giảm, giá cả hàng hoá tăng làm đau đầu các bà nội trợ. Bởi phải luôn cân bằng việc làm sao vừa có đủ dinh dưỡng vừa tiết kiệm cho gia đình.

Độc giả có nickname Là con gái thật tuyệt lạc quan:

Mùa này muốn tiết kiệm thì một hôm ăn tàu hũ, rau hôm khác ăn thịt cá. Bữa khác ăn trứng chiên. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Con người khổ bởi do mình lo sợ quá nhiều. Sợ đói khi tiền vẫn còn. Quên đi rằng hôm nay mình vẫn có tiền mua đồ ăn. Hãy yên ổn khi mình vẫn yên ổn.

Dành tư duy xem mùa dịch này mình nên làm việc gì để có thu nhập. Hãy cố gắng hết sức mình. Đừng có tự mình dọa mình. Nếu mình thật sự đã cố gắng hết sức mà vẫn không có việc làm để mua gạo mua muối, lúc đó xã hội không để mình đói đâu.

Cơm trắng với kho quẹt cũng sống nổi thôi. Hãy tùy hoàn cảnh mà thích nghi. Nghĩ nhiều là bệnh của loài người. Con người khổ cũng bởi bệnh này. Nếu chỉ có cái ăn thôi thì không đáng để mình lo. Nếu người nhà bệnh cần một tháng 20 , 30 triệu để điều trị. Mà mình thất nghiệp thì mới đáng để mình rầu lo.

