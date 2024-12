Một năm vượt nghịch cảnh của Celine Dion

Celine Dion trên sân khấu sự kiện thời trang ở Arab Saudi. Ảnh: AP

Tháng 11, giọng ca Canada tiếp tục gây ấn tượng khi hát lại hai bản hit The Power of Love và I'm Alive trên sàn diễn show 1001 Seasons of Elie Saab - sự kiện kỷ niệm 45 năm sáng tạo của nhà thiết kế thời trang Elie Saab. Trên X, nhiều người hâm mộ bày tỏ yêu thích ca sĩ, nói hạnh phúc thấy cô ca hát một lần nữa.